Trabajadores de Gasnea siguen con las medidas de fuerza

Se mantiene el estado de asamblea y quite de colaboración por tiempo indefinido, mientras continúan las negociaciones con la empresa. La continuidad de las medidas se decidió durante una asamblea virtual que los trabajadores mantuvieron con la comisión directiva del Sindicato APJ GAS.



“Hasta el momento no tenemos respuesta concreta que satisfaga a los trabajadores, por eso se mantiene el estado de asamblea y quite de colaboración de parte de todos los trabajadores”, señaló Enrique. Los empleados reclaman que la firma abone un aumento del 7,1%, correspondiente al último tramo de la paritaria 2020. “Pretendíamos llegar a un 4% ahora y un 3,1% en abril”, apuntó el delegado de Gualeguaychú, Alejandro Enrique.



Contó que en principio la empresa propuso abonar el 7,1% directamente en abril, lo cual fue rechazado de plano por los trabajadores. La segunda oferta presentada “es un 2% ahora y un 5,1% en abril”, informó. Y aseguró: “No nos cierra esa propuesta, es muy lejana”.



Enrique dijo que “las negociaciones están estancadas” y lamentó que la empresa no tenga “la mejor voluntad para negociar”. De todos modos, aseguró que los trabajadores esperan que la firma “en algún momento convoque a una reunión” y aseguró que están abiertos a mantener el diálogo con Gasnea.



Por último, indicó que “las medidas se mantendrán hasta que la empresa decida sentarse a negociar y medianamente presente un valor más alto”. (APF)