Supuesto cambio de beba fallecida: exhumarán el cuerpo para cotejo de ADN

Policiales Investigan grave denuncia por presunto cambio de beba recién nacida que falleció

Mala praxis y presunto cambio de bebé

Un matrimonio denunció en la Justicia de Concordia a los médicos del hospital Masvernat que la atendieron durante su parto, por mala praxis y el presunto cambio de su recién nacida en el servicio de Neonatología del nosocomio; la beba falleció el día después de su nacimiento. Según indicaron, son dos las acusaciones que impulsan:que “la primera denuncia por mala praxis fue el 27 de enero y con posterioridad, en febrero, la denunciante manifestó tener dudas respecto de que esta niña que había fallecida sea la propia, por lo que, ante esa falta de certeza, radicó una nueva denuncia para determinar fehacientemente si la criatura fallecida era o no la que había dado a luz”.“En razón de esa ampliación de denuncia, la Fiscalía investiga las dos cuestiones:”, aclaró Rivoira.Según indicó la fiscal, la mamá que denuncia el presunto cambio de su beba recién nacida que falleció,, es decir que no apunta con un médico en particular del hospital Masvernat. “Ante su, desde la Fiscalía vamos a tratar de determinar”, comunicó Rivoira.“Tratamos de aclarar qué pasó, si la beba que falleció es o no la que dio a luz la denunciante, y en base a ese resultado, se verá cómo se prosigue”, comentó al respecto.“De confirmarse la denuncia, estaríamos ante, que es un delito bastante complejo, porque es de los llamados delitos pluriofensivo que afectan muchos bienes complejos”, acotó la fiscal, sin aventurarse al desarrollo de la investigación.Punto a parte, Rivoira destacó la colaboración del personal directivo del hospital Masvernat, desde donde remitieron las historias clínicas y la presentación del jefe del servicio que asistió a Blanco Grieve.Consultada a la fiscal cómo continua el caso, ésta indicó que primero debe realizarse la exhumación y luego el cotejo de ADN, lo cual, desconoce cuánto tardaría, pero prometió