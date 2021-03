Sociedad Buscan a dos hermanos de 11 y 15 años que desaparecieron en aguas del río Salado

La localidad santafesina de San Justo se vio sacudida luego que se conociera que dos niños de 11 y 15 años no pudieron ser hallados, tras desaparecer en el Río Salado este domingo por la tarde. Tres hermanos menores de edad, dos nenes y una nena, comenzaron a ahogarse mientras se refrescaban.La búsqueda se suspendió en la noche del domingo y se retomó con las primeras luces del lunes, para lograr dar con el paradero de los dos niños de los que aún no había rastros. El hallazgo de los cuerpos se dio en lunes por la tarde, según confirmóEl primero en ser hallado, fue el adolescente de 15 años. El cuerpo fue hallado a las 11, a unos 200 metros del lugar donde fue visto por última vez en el río Salado.Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Justo confirmó que a alrededor de las 17, se halló el cuerpo del niño de 11 años de edad que había desaparecido el domingo.Los bomberos señalaron en la zona donde ocurrió la tragedia, no es muy profunda, pero hay un pozo importante.