Alcohol, drogas y medicamentos: qué dicen nuevos audios sobre muerte de Maradona

Mientras continúa la investigación que intenta confirmar en qué circunstancias se produjo la muerte de Diego Armando Maradona, siguen filtrándose audios y mensajes que generan indignación entre los fans del Diez. Es que en estos mensajes, que se registraron en días previos a su fallecimiento, se habla de alcohol, drogas, medicamentos y desidia.



Los nuevos audios y mensajes son de Leopoldo Luque, Matías Morla, Víctor Stinfale, Agustina Cosachov, Maxi Pomargo (cuñado de Morla), Nicolás Taffarel (kinesiólogo), Carlos Díaz (psicólogo) y Charly Ibáñez, asistente del astro argentino.



Estos mensajes fueron publicados por Infobae en un informe exclusivo. Allí se incluyen, además, los testimonios de Verónica Ojeda, Mariano -amigo de Diego- y Guillermo Coppola. Un chat que genera dudas Luque: "Decime que aunque sea puede hablar, boludo... ¿Puede hablar o no?".



Taffarel: "¿Sabés cómo se fue? No podía ni caminar, un papelón".



Taffarel: "¿Sabés que la cagada se la manda Matías, Leo? En confianza. Lo fue a despertar a las 9 de la mañana, él con Víctor entraron a la pieza y lo quisieron despertar porque era el cumpleaños y se la re mandaron".



Luque: "Qué boludos que son, cómo le van a alterar el sueño así".



Taffarel: "Una bronca, la cara desencajado, perdido. Para colmo fue Gianinna y otra vez lo vio mal, la mina se largó a llorar, un desastre. Matías vino, lo puso de putas a las 9 de la mañana, ¿por qué lo despertás? (...) Es un pelotudo".



Luque: "¿Y él quería ir? No lo tienen que llevar así, boludo",



Taffarel: "¿Sabés qué pasa? Matías dijo «che, ¿está para llevarlo?» El chabón no está bien...".



Luque: "Yo lo cancelo y le digo no va, punto. Pero bueno, hoy es el cumpleaños, puede ir averiado, puede ir como quiera, es el cumpleaños, que haga lo que se le cante el orto".



Taffarel: "Va a ser un papelón, si te dice dos palabras coherentes, olvidate, es la gloria". "Preso, las pelotas" Morla: "Respecto al quilombo que está pasando, Gianinna (Maradona) está instalando como que vos estás preso, y estás todo el día borracho, como si fueras un títere. Hace eso porque quiere defender a la madre en los juicios. Entonces yo necesitaría, para poner en tu página, un video tuyo en el cual digas que preso no estás, que estás ahí por voluntad propia. Así que bueno, si podés hacete ese videíto, que con eso los matamos a todos. Te quiero Diez, aunque estés preso te quiero... Dicen que te tenemos ahí. Lo que hace esa Claudia, eh... Y Dalma y Gianinna se están portando mal. Y yo estoy explicándole a los sponsors de que estás bien. Del video no hay apuro, cuando estés bien y tengas una linda pilcha porque lo va a ver todo el país. Que estás todo el día borracho ni lo digas. Están diciendo que vos estás mal, cuando vos estás bien. Lo único que tenés que hacer es cortar el escabio hasta las siete de la tarde y a la mañana estar ahí y listo". Alcohol, drogas y malas influencias Taffarel: "Te cuento, mirá cómo se mama. Dos copas de Luigi Bosca, de las copas que están en la casa. En la primera queda más o menos, en la segunda detonado, dos copas. Y después de cervezas se toma cinco Coronas y ya quebró".



Luque: "Con un entorno malo no lo podés tratar nunca, y si lo internás se va a escapar, como que no tiene solución, no le encuentro solución".



Mariano, amigo de Maradona: "El alcohol en la casa lo manejaba Charly (asistente de Diego). Sin pedirla, le apoyaban una Corona en la mesa. Obviamente que si le apoyás una cerveza a alguien que es adicto tardaba cinco segundos en tomarla. Sin que volviera a pedir, era apoyar otra".



Charly: "Hoy después de la comida se tomó media copita. Después de la cena media copita más. Terminamos de ver la peli, se fue acostar, tomó las pastillas para descansar y se fumó un fasito y quedó dormido. La verdad un señor inglés".



Taffarel: "El problema es que a Charly no lo controla nadie. Le da las pastillas dos veces. Diego le dice dame cuatro pastillas rosas y le da cuatro pastillas. Y éstos son tan pelotudos que en vez de decir «che, estoy acá adentro, por qué no lo cuido y me hago uno pesos más», no, lo maman, le dan pastillajes...".



Luque: "Te cuento una y te morís. Ayer cuando hablé con el Diego, no sé quién estaba más en pedo de los dos, por eso nos agarramos mal, una pelea de borrachos. No le cuentes a nadie. Trasciende esto y salgo en todos los medios".



Luque: "Estoy re bajón boludo, porque me entusiasmé, sentí que lo estaba re ayudando y me bajó de una palmera como un pelotudo. Ya que me psicoanalizás te voy a decir la verdad: me sentí un imbécil, boludo... Tenía ganas de cagarlo a piñas en ese momento. Y decirle: «¿a quién te comiste, la concha de tu madre', pedazo de gil, viejo que no te podés ni parar, forro, estás más solo que una araña, ni tus hijas te hablan». Le quería decir todo eso".



Luque: "Ayer lo agarré y le dije, «escuchame, no podés mezclar boludeces, te podés morir». Mirá que yo no soy policía, pero no soy boludo. Vos sabés de fútbol y yo sé de medicina. Te miro y me doy cuenta cómo estás. Si vos mezclás faso, alcohol y pastillas, te morís".



La negativa para que Diego hable con los campeones de México 86

Díaz: "Estaría bueno si pueden contactarlo a Diego con amigos en este momento. Algunas videollamadas le pueden venir de diez. No sé qué piensan".



Pomargo: "Esto puede ser contraproducente para Matías, amigo. Ya que le ponen su gente y lo pueden bardear. Acá hay mucha gente lastimada que le quería sacar plata y se le cortó".



Díaz: "¿Amigos de Diego? ¿Alguno del 86 podría afectar a Mati?".



Pomargo: "Sí, ejemplo Negro Enrique, Islas. Eso de los amigos si le das libertad es un arma de doble filo".



"Soy el abogado, no soy el papá"

Luque: "Lo de la internación es relativo. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es cortarle el acceso, boludo, no es internarlo. Esa es mi sugerencia. O sea que el tipo no tenga. Boludo, abro la heladera del tipo y parece un supermercado chino de la cantidad de alcohol que tiene, ¿me entendés? Eso no tiene que tener. No tiene que tener acceso al faso. No tiene que tener a este pibe... O no sé quién es el que le hace llegar eso. Eso hay que cortarle. No puede tener acceso a las pastillas, no sé la cantidad de pastillas que tiene, boludo".



Morla: "Y pero boludo, vos me decís así, cortale el alcohol o el faso. Boludo, el faso yo no tengo nada que ver. Mirá que voy a comprar marihuana. Y el alcohol ahí en la casa no sé quién lo compra, boludo, yo no me dedico a eso, soy abogado. No hago las compras de la casa. Y las pastillas tampoco soy médico. No sé qué decirte. Si el tipo no puede administrarse las pastillas o alguna historia de esa naturaleza me parece que está para una internación, pero yo no puedo estar controlando que vayan a comprar una botella de cerveza o de Coca Cola. Yo soy abogado boludo, no soy el papá, ¿me entendés? No sé cómo manejar la situación esta".