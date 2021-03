Estremecedoras palabras de la mamá de la heroína que murió para salvar a un niño

Luego de que se conocieran detalles de la tragedia del lago Cardiel, que se cobró la vida de cuatro personas, el reconocimiento póstumo no se hizo esperar: Marilena Bossio, de 26 años, se convirtió en una heroína. En medio de un temporal, le dio su salvavidas a un niño de 8 años, Mateo Barría, quien logró ser salvado por los rescatistas. Ella, lamentablemente, no sobrevivió.Marilena, médica veterinaria y oriunda de Río Tercero, estaba viviendo hacía un mes en la casa de una amiga en Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz, donde buscaba trabajo. Ayer, su mamá, María Alicia Martínez, dijo que era “un ser de luz” que amaba los animales y la naturaleza. Destacó su espíritu generoso y escribió una emotiva carta por Facebook para recordarla.El sábado, la joven cordobesa junto a otras personas salieron a navegar en kayak por el lago Cardiel y las sorprendió un temporal de viento que dio vuelta las embarcaciones. Quedaron a la deriva en las aguas heladas. Cuatro de ellos, Daniel Barría (34), presidente del Concejo Deliberante local; su hermano Javier Barría (30), policía con prestación en bomberos; Elsa Raquel Martínez (49) y Marilena Bossio (26) murieron en el accidente que se produjo en la zona de Bahía El Griego.El pequeño Mateo estuvo al menos cuatro horas naufragando en el agua helada, tras el accidente. Gracias a que Marilena le dio su salvavidas, pudo ser hallado sano y salvo por los rescatistas.La carta pública de la mamá de la joven cordobesa es estremecedora. “Ella es mi heroína. No se olviden de esta cara, ella es nuestra heroína, quiero que sepan que ella salvó la vida del nene de 8 años al que se lo iba llevando el lago”, escribió María Martínez tras la tragedia.“Conózcanla, es ella. Se llama Marilena Bossio. Yo pido condolencias para todos porque aunque a ella no la conozcan fue esta gringa llena de vida que dio la suya por salvar a una personita que ni conocía. Así era ella, nada la iba a detener si se trataba de ayudar a alguien.. Y esta vida injusta y de mierda me la quitó, se la llevó. Porque a los hijos de . . . la vida los deja, pero a la gente como mi Mari no. Así que no se olviden de nadie, pero de ella menos”, agregó la mamá.“Te amo amiga de mi alma, te amo. Me duele el alma”, cerró la misiva dada a conocer por redes sociales.María Alicia liberó parte de su dolor, y expresó que a pesar de que toda una provincia la considera heroína, ella lamenta tener que volver a su ciudad con las cenizas de Marilena: "Gracias a todos, tienen una heroína, yo tengo un poco de cenizas", expresó.La mujer también habló ayer cony allí contó que estaban en Santa Cruz para reconocer el cuerpo y que en las próximas horas se realizaría la autopsia para determinar si la joven murió por ahogamiento o por hipotermia.“Mi hija era un ser de luz, un maravilloso ser humano. Era una gran nadadora. Hasta último instante tuvimos la ilusión de que no fuera ella la que murió”, dijo, al borde de las lágrimas. “Sospecho que se debe haber ahogado porque el oleaje era muy fuerte”, agregó la mamá, a quien los vecinos del lugar le contaron cómo impactan los fuertes temporales de viento sobre el lago.“Venía siendo un día fantástico y el viento llegó de imprevisto, por eso no lograron llegar a la orilla. Esto es muy difícil. Mi hija nos llena de orgullo. Es una heroína”, dijo la mujer conmocionada.Martínez dijo que cremarán los restos de la joven por cuestiones vinculadas a la pandemia.El Hospital Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) emitió un emotivo comunicado en Facebook, tras la muerte de la joven.“Ha fallecido la médica veterinaria Marilena Bossio, egresada de esta casa de estudios, y una muy querida estudiante y colega. Dio su vida para salvar a un niño que se ahogaba en un lago, en todo momento su preocupación fue el nene”, escribieron.“Quienes la conocimos, sabemos de su calidad humana. El paso breve por esta vida, de su hermosa alma, debe ser motivo de orgullo. Debemos honrarla siguiendo su ejemplo. Es la mejor manera de mantenerla viva en la memoria y en el corazón. Que nuestras lágrimas se lleven tanto dolor y este se convierta en la energía para seguir adelante, porque son personas así las que cambian el mundo”, agregaron desde la casa de altos estudios.Marilena Bossio tenía 26 años. Hija de María Alicia Martínez y Víctor Bossio, la joven transcurrió su infancia y adolescencia en la ciudad de Río Tercero. Posteriormente estudió para médica veterinaria, profesión que abrazó en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Sus profesores y compañeros de la facultad la recuerdan como una persona muy predispuesta y muy buena estudiante. “No nos extraña lo que hizo por ese niño, porque por su calidad como persona era así”, dijo una docente que la conoció. Al momento de su muerte, Marilena se encontraba en el sur del país, lugar al que había llegado para visitar a una amiga y de paso buscar trabajo en su nueva profesión.