Ser mamá y jugadora de básquet: Salió de la cancha para amamantar a su hija

El club Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay participa en la Liga Argentina femenina de básquet. Representa a Entre Ríos. Jugó y derrotó este domingo a Vélez, sacándole el invicto. Pero lo más llamó la atención fue lo que hizo una de las jugadoras entrerrianas: Antonella González, en el entretiempo salió de la cancha y fue a la tribuna a alimentar a su hija.Ni bien terminó la primera mitad del partido entre Tomás de Rocamora y Vélez por la Liga Femenina de Básquet, Antonella González fue a la charla técnica junto a sus compañeras y luego, cuando les tocaba hacer la entrada en calor, decidió quedarse en el banco de suplentes para darle de comer a su hija Madeleine (Mady).La imagen se viralizó rápidamente y obtuvo el reconocimiento por parte de muchos usuarios, entre ellos, el de la Confederación Argentina de Básquet (CABB): "Una imagen que resume la pasión por el básquet y por ser madre, y el sacrificio que ellas hacen"."Para mi es natural, por eso no creí que iba a impactar tanto" dijo en el programa Buenas Noches, Antonella. "No se ve en las canchas, pero para una madre esto es constante. Mady estaba un poco inquieta, pero me parece que fue más mío que de ella. Me ayudó a bajar las revoluciones, era un momento complicado, estábamos contra el puntero, invicto; me parece que ella (su hija) me dio una manito", agregó.Mady tiene once meses. "Siempre la llevamos a la cancha, mi hermana me acompaña siempre y cuida de mi hija. Estamos yendo siempre a Buenos Aires así que siempre está conmigo", confió la basquetbolista."Uno de mis amigos estaba con mi hermana. Es quién la saca, lo subió a Twitter, yo no tengo esa red social, así que fue él quien me informó lo que estaba pasando. Se viralizó más de lo que esperábamos", destacó.La jugadora de Las Rojas, ausente durante el año pasado por el embarazo, volvió esta temporada a las canchas y de la mejor manera. Aportó con ocho puntos, dos rebotes y una asistencia para la victoria de su equipo por 61-44 ante el Fortín (le quitó el invicto), que cosecha cuatro triunfos (Obras, Unión Florida y Ferro) y sólo dos derrotas (ante Berazategui y Quimsa)."Por suerte para mí, la pandemia de por medio, no me perdí ninguna liga", afirmó entre risas.Reconoció que "muchas mujeres, luego del embarazo y tener un niño, dejan de jugar. Es una de las deserciones que hay en el básquet, es una realidad. No debería pasar. Tengo una compañera que también es madre de dos niños, que dejó de jugar por un tiempito, pero por suerte volvió", mencionó la jugadora.Contó además que "por protocolo no dejaban entrar a menores de edad, tuvimos que hacer una movida porque no la dejaban entrar a Mady. No dejamos de ser madres por estar en las canchas".Dijo que combinar deporte y maternidad, para ella "fue un poco difícil, costó organizarme, más que nada porque son otros tiempos, no vivimos de esto. El trabajo es otro tiempo que nos tenemos que dividir. Es complejo, pero si uno tiene una familia y amigos que ayudan en el proceso, es importante. Es fundamental para una madre deportista".Antonellla es psicomotricista. "Trabajo en Club Rocamora, en un gimnasio, tengo mis pacientes en forma privada. Hago de todo un poco", indicó.