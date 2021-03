Tragedia en Lago Cardiel: una de las víctimas le dio su salvavidas a un nene

Marilena Bossio estaba de paso por Gobernador Gregores, en Santa Cruz, visitando a una amiga y en busca de trabajo. Cordobesa, de 26 años, médica veterinaria, se encontraba este sábado en el Lago Cardiel cuando un temporal de viento dio vuelta varios kayaks, por lo que ella y seis personas más quedaron a la deriva en sus gélidas aguas. Marilena terminaría dando su vida por la de un nene de 8 años.La tragedia dejó cuatro muertos. Además de la joven, fallecieron Daniel Barría (33), presidente del Concejo Deliberante local; su hermano Javier Barría (29), quien trabajaba como bombero de la Policía; y Elsa Raquel Martínez (49).El hecho se registró alrededor de las 15 en la zona de Bahía El Griego, a 80 kilómetros de Gobernador Gregores, localidad ubicada en el centro de Santa Cruz de unos 9.000 habitantes, a 424 kilómetros de Río Gallegos.La zona no es fácil para lanzarse a la aventura. Los lagos cordilleranos de Santa Cruz se caracterizan no sólo por sus aguas heladas, sino también por las condiciones de viento que imperan de modo permanente. El viento es un elemento más de toda travesía y, muchas veces, puede resultar traicionero.El nene estuvo cuatro horas naufragando en el agua helada. La médica veterinaria le cedió su salvavidas y eso fue clave para que pudiera sobrevivir.Marilena estaba viviendo con una amiga. Quería desempeñar su trabajo de veterinaria de grandes animales en el Sur, según da cuenta el diario Clarín.Los cuerpos de las dos mujeres fueron hallados a orillas del lago poco antes de las tres de la madrugada. Más tarde encontraron los de los hermanos Barría.Los tres rescatados de las aguas del Cardiel fueron internados en el hospital de la localidad, con cuadros de hipotermia.Este lago suele ser utilizado para los deportes náuticos. Tiene una longitud de 25 kilómetros, una superficie de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados y una profundidad media de 49 metros.Vecinos de Gobernador Gregores, Puerto San Julián y Comandante Luis Piedra Buena se habían convocado a través de las redes sociales para colaborar durante la madrugada en la búsqueda, que estuvo a cargo de divisiones de Policía y Bomberos locales y provinciales, junto a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.El 9 de febrero pasado, el buzo y bombero Barría había participado del operativo que culminó después de seis días con el hallazgo del cuerpo del adolescente Tomás Alegre (17) en el río Santa Cruz, en Comandante Luis Piedra Buena.En el año 2015, el filántropo ambientalista Douglas Tompkins (72) murió de la misma forma que los kayakistas de Gregores. Fue en un lago cercano, pero todavía más grande: el Lago Buenos Aires. Una tempestad lo sorprendió mientras remaba, dio vuelta su embarcación y no logró salir del cuadro de hipotermia. Murió a las pocas horas."Ha fallecido la médica veterinaria Marilena Bossio, egresada de esta casa de estudios, y una muy querida estudiante y colega. Dio su vida para salvar a un niño que se ahogaba en un lago, en todo momento del trágico momento, su preocupación fue el nene. Quienes la conocimos, sabemos de su calidad humana. El paso breve por esta vida, de su hermosa alma, debe ser motivo de orgullo. Debemos honrarla siguiendo su ejemplo. Es la mejor manera de mantenerla viva en la memoria y en el corazón. Que nuestras lágrimas se lleven tanto dolor y este, se convierta en la energía para seguir adelante, porque son personas así, las que cambian el mundo", escribió en Facebook el Hospital Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Córdoba).Además, el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de Santa Cruz expresó "su profundo pésame y acompañamiento" al legislador Claudio Barría "por la trágica pérdida de sus hermanos Daniel y Javier, quienes se desempeñaban como presidente del Honorable Concejo Deliberante de esa localidad, y como personal del cuerpo de Bomberos de la Policía Provincial, respectivamente".