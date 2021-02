Denunció que su ex pareja le incendió la casa: Perdió todo y necesita ayuda

Una mujer perdió su hogar a raíz de un incendio. La vivienda se encuentra en el Barrio Hipólito Irigoyen, por calle o cortada Hernandarias, en la ciudad de Santa Elena."Denuncié a mi ex pareja, él ya había dicho que me iba a prender fuego", expresó Silvana Troncoso.Ella es empleada municipal, tiene dos hijos de 14 y 17 años. Este sábado en horas de la noche se encontraba en la casa de una amiga cuando comenzó a sonar su teléfono, dando aviso que su vivienda se estaba incendiando. Cuando llegó al lugar, los vecinos se estaban intentando apagar el fuego, pero sin la posibilidad de salvar sus pertenencias.La señora perdió todo: heladera, cocina, cama, ropa, comida y hasta los insumos de su hijo con discapacidad."Tengo miedo, por suerte no estábamos adentro porque sino la historia hubiese sido otra", señaló a Info Santa Elena."No soy de pedir nada, siempre trabajo para tener mis cositas con mi familia, pero en esta ocasión no me queda otra que pedir ayuda para poder recuperar mi hogar y algunas de mis cositas", cerró compungida y entre lágrimas.Para colaborar, comunicarse al 3437493410.