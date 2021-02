Murió el fiscal federal Jorge Di Lello

El fiscal federal penal y con competencia electoral porteño Jorge Di Lello murió este sábado a los 72 años tras permanecer varias semanas internado como consecuencia de distintas afecciones, una de ellas de carácter cardíaco.Di Lello se encontraba internado desde hacía varias semanas en el Instituto Fleni,de Buenos Aires, tras sufrir un accidente isquémico transitorio.La situación de agravó a partir de la diabetes que sufría el instructor.“La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación lamenta comunicar el fallecimiento del Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y con competencia Electoral Dr Jorge Felipe Di Lello, de una extensa trayectoria dentro del Ministerio Público Fiscal. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Memorial de Pilar el día de mañana a las 11 horas”, comunicaron desde la entidad.Di Lello había sido el primer fiscal que investigó e imputó a Mauricio Macri en el 2017 por la concesión de rutas aéreas a la empresa Avianca y que también había investigado al ex vicepresidente Amado Boudou.Un histórico habitante de Comodoro Py, también era el fiscal federal con competencia electoral en la Capital Federal. No solo actuaba en primera instancia sino también ante la Cámara Electoral.En su juventud, Di Lello había estado involucrado en la organización Montoneros y había cultivado una larga carera política en el peronismo.Había llegado a la fiscalía gracias a su amistad con el camarista laboral Geregorio "Goyo" Coerach, hermano del ex ministro del Interior Carlos Corach, en 1992.