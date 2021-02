Colapsó un puente de la Ruta 40 en medio de un fuerte temporal en Mendoza

Un puente ubicado en la Ruta Nacional 40 y que comunica las localidades mendocinas de Luján de Cuyo y Tupungato, colapsó esta madrugada en medio de un fuerte temporal que además provocó destrozos en otros lugares de la provincia. Afortunadamente, por el hecho no se registraron víctimas.Desde Defensa Civil de Mendoza informaron que las intensas lluvias hicieron que el agua socavara la estructura afectando las defensas de las bases del puente localizado a la altura del kilómetro 48 sobre Luján de Cuyo. “La marca sobrepasa los dos metros, lo cual voló las defensas de las bases de las pilas que mantienen los puentes”, explicó el director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, al diario MDZ. Ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada de este sábado, cuando no circulaba nadie por el lugar.Horas más tarde, personal de hidráulica, infraestructura y vialidad provincial y nacional se dirigieron hasta allí para comenzar los primeros trabajos para reparar los daños. Mientras tanto, se habilitó un camino alternativo con desvío desde Agrelo hacia Tupungato y viceversa.“El puente ubicado sobre el Arroyo Los Pozos, en la Ruta Nacional 40 cayó producto de las tormentas, por lo que personal de Defensa Civil y Vial trabajan en la zona. Mientras, el tránsito se encuentra cortado en la Ruta 16 y RN 40, en ambos sentidos de circulación, y los desvíos se realizan por Ruta Provincial N° 86”, informaron las autoridades locales.Varios testigos que presenciaron la estructura derrumbada registraron imágenes y las compartieron en redes sociales. También contaron sobre otras consecuencias que produjo el temporal. Al respecto, desde Defensa Civil indicaron que se realizaron 17 intervenciones en las distintas localidades donde la tormenta tomó mayor intensidad.Tanto personal policial y de bomberos trabajaron conjuntamente en los rescates. Uno de los operativos fue para evacuar a dos familias en el departamento de Tupungato y otro se realizó en la ruta 82, a la altura de la segunda rotonda de Luján, donde dos camionetas y una casa rodante quedaron varadas por un alud en la zona.“La tormenta causó cortes de cables, árboles y de postes de alumbrado en las distintas localidades. El fenómeno se presentó además con fuertes vientos y caída de granizo en sitios como Cerro nevado, Punta de Agua, Carmensa, Aguas del Toro, RN 40, altura del Rio Diamante, Los Reyunos, General Alvear, Bowen, Jaime Prat y el Devisadero”, indicaron desde Defensa Civil provincial.Por su parte, el municipio de Tupungato publicó a través de sus redes oficiales diferentes alternativas para los conductores que se dirijan al sur de la provincia. “Deberán ingresar a Tupungato por Ruta 86 a Los Cerrillos. Del mismo modo, quienes circulen del sur de la provincia y se dirijan al Gran Mendoza, deberán ingresar a Tupungato por Ruta 88 a Zapata”. En cualquiera de los casos, se recomienda “transitar con precaución por las calles y rutas del departamento”.El pronóstico del clima en Mendoza, prevé para los próximos días mucho calor, nubosidad y tormentas de diferentes intensidades, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 36 grados. Para hoy se espera una jornada “calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Posibilidad de tormentas severas en oasis productivos”, señala el parte de la Dirección Contingencias Climáticas.No es la primera vez que se desploma un puente de estas características en Mendoza. Hace poco más de un año, colapsó una estructura similar sobre el arroyo Los Chañares, a la altura del kilómetro 3.244, entre las localidades de Anchoris y Tunuyán. Desde entonces, existe un by pass que impide la doble circulación en la zona, publicó