Femicida de Wanda Taddei saldrá de la cárcel para ir al cumpleaños de su hija

El caso de Wanda Taddei

El exbaterista de la banda Callejeros Eduardo Vásquez, condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa Wanda Taddei, fue beneficiado con una salida extraordinaria para este sábado. El músico podrá festejar durante seis horas el cumpleaños de 15 de su hija, según informaron fuentes judiciales."Yo soy Valentina Vásquez, hija de Eduardo Vásquez y de Gabriela Agüero", comenzó en su descargo la adolescente. Y manifestó: "A pesar de todo lo sucedido, lo sigo eligiendo y lo voy a seguir eligiendo siempre como mi papá".A través de un video, publicado en su cuenta de Twitter, contó que ve a su papá dos veces al año, cuando viaja a visitarlo, debido a la distancia que la separa del penal (vive en Córdoba). "Este año coincide con mis 15 y el juez me otorgó el derecho de pasarla con él, dejándolo salir del penal donde él está cumpliendo su condena, ya que por la pandemia no está permitido pasarla ahí", explicó.La decisión del juez Axel López dispuso que Vásquez sea trasladado hoy desde la cárcel de Ezeiza de 12 a 18 a una casa situada en la localidad de Tapiales, partido de La Matanza.El exbaterista de Callejeros cumple una condena a perpetua por el femicidio de su esposa Wanda Taddei, de 29 años, ocurrido en febrero de 2010. Vásquez roció a la joven con alcohol y la prendió fuego. Tras once días de agonía, la víctima murió con el 60% del cuerpo quemado.En diálogo conel padre de Taddei se refirió días atrás al fallo del magistrado López. "Pensé que no era posible, Vásquez tiene que cumplir una cadena perpetua. Hablé con el abogado y me dijo que tiene derecho a lo que este juez le otorgó", expresó.Según establece el artículo 168 de la Ley 24.660 "las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren convenientes para ambos y compatibles con su tratamiento, deberán ser facilitadas y estimuladas".