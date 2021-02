Rosarinos hicieron un "reposerazo" para protestar contra la inseguridad

El objetivo fue "volver a ocupar el espacio público que perdieron, debido a la cantidad de hechos delictivos en la zona", se indicó.Entre las demandas se destacó la instalación de un destacamento fijo de la policía en el lugar.Los "amigos y amigas de la Plaza López" llevaron adelante el evento público con murgas y varias personas que dieron el presente para hacer visible un problema que se acrecienta y preocupa.El vocero de los vecinos indicó en diálogo con: "Estamos planteando al gobierno provincial que nos acompañen y nos pongan un destacamento fijo de la policía". Y agregó: "Agradecemos la predisposición y el diálogo de las autoridades provinciales y municipales, pero necesitamos que haya policía fija".Según describen, muchos no se atreven a ir a la Plaza producto de la inseguridad que se vive en la zona: "Son muchos los arrebatos, las peleas entre bandas, incluso hace poco hubo una muerte", dijo una de las vecinas.Otra vecina expresó molesta: "Acá con los chicos no se puede venir porque hay gente violenta, otros teniendo relaciones sexuales a cualquier hora del día".Y agregó: "Es una plaza hermosa, enorme y con mucha historia. Y no la podemos disfrutar. Muchos vivimos en departamentos y era nuestro espacio de esparcimiento".