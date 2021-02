Concordia: Una extraña afección preocupa a padres y chicos

Vecinos de la zona sur de Concordia expusieron en redes sociales su preocupación ante decenas de casos de niños a quienes les aparecieron ronchas con pus en distintas partes del cuerpo y de las que, aseguran, muy pocos dieron en la medicación correspondiente.En diálogo con Diario Junio, una joven que expuso el caso, Juana Romero, afirmó que llevó a su hijo a jugar al barrio Almirante Brown, de la zona Sur de la ciudad, y pudo hablar con varias mamás cuyos hijos presentaban la misma dolencia y no sabían cómo mejorarlos. “Estaban muy muy preocupadas. Allí, me fui enterando de más de 30 casos en la misma zona y por eso decidí subir esa sola foto y de la que luego surgieron otros similares en otros barrios como el ex aeroclub y de familias enteras”, agregó. “Espero que se pueda hacer algún abordaje sanitario en el barrio o algo porque estamos cerca de empezar las clases y es muy contagioso”, advirtió.La sintomatología se repite: picazón extrema, pus, ardor y enrojecimiento. Pero los métodos para curarlos y los diagnósticos, varían. Alicia Monoa, tía de dos niños de 10 y 7 años con esta patología, contó que ella pasó por dermatólogos y médicos del Hospital Masvernat y el Felipe Heras. “Primero dijeron que podía ser varicela y después lo descartaron al igual que la sarna. También me dijeron un virus que andaba en el aire, falta de higiene al rascarse, una bacteria y otras cosas, pero nadie me dio un diagnóstico igual al otro y todavía no le dieron con la medicación. Ya pasé por cremas, jabones, antibióticos y talco y no mejoran”, lamentó.Carla Velasco, otra mamá en igual situación, aseguró que sus dos hijos están iguales y coinciden todos en que es sumamente contagioso. “Empezó uno con una picazón en las manos y pequeñas ronchitas que se fueron haciendo más grandes y con pus. Después siguió su hermano e incluso yo tengo la espada llena de ronchas. Es muy molesto, pica muchísimo y es imposible dormir. Mis nenes ahora tienen las manos, espaldas y en las zonas íntimas, es terrible”, remarcó.Virus del aire, Sarnilla de arena, falta de higiene, parásitos en los animales, forúnculos bacterianos, etc. Todos nombres que se barajaron en el contexto de la publicación por parte de madres y padres cuyos hijos pasaron por esta situación y lograron curarse mediante cremas, jabones y antibióticos recetados por médicos. Sin embargo, a muchos otros nada de esto les dio resultados. “Me llamó la atención llegar a la guardia del Masvernat y ver a tantos chicos en el mismo estado, con rochas en pies, manos, brazos y cuello. Había un nene pobrecito que todo lo que se veía de su cuerpo estaba lleno, una al lado de la otra”, detalló otra mamá.Consultado sobre esta problemática, el Director de Salud de la Municipalidad de Concordia, Mauro García, aseguró que “se pondrá de inmediato en el tema y a través de las áreas y centros de atención correspondientes a cada barrio”, y consideró que la pus y las lesiones en la piel tienen que ver con una bacteria que infecta la zona al rascarse con las manos sucias.“Se podría decir que sucede lo mismo que con una varicela, las lesiones se rascan con manos sucias y es ahí cuando se infectan y por eso la pus. Esto se trata con antibióticos y a veces hasta requiere de un inyectable. Pero hay que revisar uno por uno los casos para saber realmente cómo se producen, qué es y cómo curarlos. En fotos no es lo mismo”, remarcó. Y en ese contexto, se comprometió a realizar el abordaje necesario para avanzar en la problemática. (Diario Junio)