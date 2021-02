Antonio Tarragó Ros estuvo en Entre Ríos y fue padrino de un casamiento

El acordeonista, autor y compositor, Antonio Tarragó Ros, estuvo en Concepción del Uruguay, donde fue testigo del casamiento de civil de su amigo, el músico y locutor Fabián Galarraga, quien contrajo matrimonio con Cecilia Thea.



El referente del chamamé en la Argentina dialogó con La Pirámide, al finalizar la ceremonia. Tarragó Ros, comentó que su visita en la ciudad responde al llamado de su amigo Fabián Galarraga, persona que adora y admira por su inteligencia. "Me habló la otra vez por teléfono y me ofreció para que sea el padrino de su casamiento y me honró con su invitación, es la primera vez que salgo de la Quinta donde vivo, ni siquiera salí a trabajar, pero no podía estar en otro lado, si no era al lado de mi amigo, en un día como éste", remarcó el músico.



En cuanto a su trabajo, Tarragó Ros explicó que terminó unos micros que serán emitidos tres veces por semana en la televisión pública, se trata de una recopilación de archivos de su basta obra. Por otro lado, comentó que está terminando una obra que se llama "Artigas", toda en décimas, con el payador José Curbelo. Además, indicó que realiza una obra sobre "Oficio Campero" con Luís Landriscina, que son unos 20 programas de televisión de unos 48 minutos cada uno.



Por último, el músico destacó la alegría inmensa que le provocó que el Chamamé fuera declarado Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas.