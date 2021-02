Covid: En el país ya hay cinco vacunas aprobadas y otra en proceso de registro

En proceso

Desde hace dos meses, Argentina empezó a recibir vacunas para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y hasta el momento son cinco las que están aprobadas y una sexta se encuentra en proceso de registro.En varias provincias ya comenzaron a aplicar las dosis al personal de Salud y de las fuerzas de Seguridad, a personas mayores de 70 años, y en otras convocan a la ciudadanía, y a las y los docentes, en diferentes órdenes de prioridad, a anotarse en un listado para recibirla ni bien estén disponibles., y de origen ruso, es la primera vacuna que entró al país el pasado 23 de diciembre. Ese día llegaron las primeras 300 mil dosis de la vacuna que tiene un 91,6% de eficacia. Según datos oficiales, Argentina tiene comprometida 20 millones de dosis, de las cuales, sólo recibió hasta el momento el 6%. Esta vacuna, cuya tecnología es de vector viral, se completa cuando se aplica la segunda dosis, en un intervalo de 0 a 21 días. La Sputnik V debe conservarse a una temperatura de -18°C., que se produce en la India, tiene entre un 62 y un 90% de eficacia, y el primer lote llegó al país el 17 de febrero. Argentina, según datos oficiales tiene comprometida 1.160.000 de dosis, de las cuales recibió hasta el momento el 50%. Esta vacuna, cuya tecnología también es de vector viral, se completa cuando se aplica la segunda dosis, en un intervalo de 0 a 28 días. La Covishield debe conservarse a una temperatura de 2 a 8º C., del Reino Unido, también tiene entre un 62 y un 90% de eficacia, y de estas el país no recibió ningún lote aún, pero tiene comprometidas 22.431.000 de dosis. Esta vacuna, cuya tecnología también es de vector viral se completa cuando se aplica la segunda dosis, en un intervalo de 0 a 28 días. La AZD1222 debe conservarse a una temperatura de 2 a 8º C., que se produce en China, tiene un 79,0% de eficacia, el primer lote llegó al país este jueves 25 de febrero, y Argentina tiene comprometida un millón de dosis, de las cuales recibió el 90,4%. Esta vacuna, cuya tecnología es de virus inactivado, se completa cuando se aplica la segunda dosis, en un intervalo de 0 a 21 días. La BBIBP-CorV debe conservarse al igual que la vacuna de Oxford y AstraZeneca una temperatura de 2 a 8º C.y de origen estadounidense, tiene un 95,0% de eficacia, pero el país no recibió ninguna lote de esta vacuna, y tampoco tiene dosis comprometidas. Esta vacuna, cuya tecnología es ARNm, se completa cuando se aplica la segunda dosis, en un intervalo de 0 a 28 días y debe conservarse a una temperatura de -70º C.En tanto, la vacuna que se encuentra en proceso de registro en el país es la BAd26.COV2.S de Janssen Pharmaceutical Co. y de origen estadounidense, que es una sola dosis, y tiene un 72,0% de eficacia. La tecnología es de virus inactivado y debe conservarse a una temperatura de 2 a 8º C.Sobre la CoronaVac de Sinovac-Biotech y la mRNA-1273 de Moderna no hay datos aún del estado en el que se encuentran en el país con respecto a la autorización, ni dosis comprometidas.La CoronaVac de Sinovac-Biotech y de origen chino, tiene un 50,4% de eficacia y usa tecnología de virus inactivado. Se aplican dos dosis en un intervalo de 0 a 14 días y debe conservarse a una temperatura de 2 a 8º C.La mRNA-1273 de Moderna y de origen estadounidense, tiene un 94,1% de eficacia y usa tecnología ARNm, como la de Pfizer- BioNTech. La vacuna se completa al aplicar la segunda dosis en un intervalo de 0 a 28 días y debe conservarse a una temperatura de -20º C.