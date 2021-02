Zulemita Menem contó qué hará tras haber recuperado el anillo de su padre

Además, aseguró que va a cumplir con el compromiso que asumió de recompensar económicamente a quienes le permitieron recuperar esa pieza de oro y ónix, en este caso a la tía y madre del enfermero y a un primo, que es efectivo de la Policía Federal.Al retirarse de los tribunales porteños con el anillo de su padre colocado en uno de sus dedos, Zulemita dijo sobre el acusado: "No soy quien, para juzgar a nadie, ojalá no lo vuelva a repetir porque es un chico joven y tiene toda la vida por delante".“Estoy con mucho dolor pero fuerte”, dijo entre lágrimas la hija al recordar a su padre. Una vez que salió del palacio de Tribunales se puso el anillo en su mano izquierda, la misma en la que lo usaba el ex presidente.“Lo voy a usar. Es como una protección”, agregó, emocionada.La hija del expresidente dijo que espera "agradecerles personalmente" y "darles los que les corresponde" a los familiares y consideró que "hay una mamá que debe haber pasado un momento muy doloroso y lo importante es que tuvo el coraje de hacerlo y estos son los gestos que hay que destacar".Sobre el anillo, Zulemita contó la historia: "Mis abuelos cuando vinieron de Siria le regalaron a cada uno de sus hijos un anillo igual. Mi papá lo perdió y en un momento estaba muy triste, por lo que yo le pedí el anillo a mi tío Eduardo, que era igual, y le hice como una réplica, a la que le fui poniendo el nombre de sus hijos"."Se lo regalé a papá en ese momento y nunca se lo sacó. Era como su talismán, una cosa que él sentía mucho, sobre todo porque yo me había ocupado de hacerle la réplica. Mi papá era muy apegado a las cosas emocionales y afectivas", concluyó.