Se recupera la mujer que sufrió serias heridas al ser atacada por un perro

Este jueves se cumplieron siete días del ataque que Delia Cabral recibió por parte de un perro en la zona de L N Palma y Montiel, cercano a su domicilio.



La mujer caminaba junto a su mascota para hacer un mandado, al llegar a la avenida lo alza para cruzar la calle y es en ese momento que un perro al que conoce porque es del barrio, se abalanza sobre su brazo.



“Se me colgó del brazo, cuando me lastimó y vio sangre que me salía de la muñeca se prendió de la otra parte, es decir del codo hacia la axila y fue donde más me lastimó. Cuando vi como había quedado no podía creerlo porque en el momento no me di cuenta. Carne con piel, todo, un agujero tengo ahí. Luego me llevaron al hospital, fue espantoso, sangraba mucho, el primer día tuve que ir tres veces a curarme y después los trámites en la policía, las denuncias, pero el perro sigue ahí”, contó Delia a Radio Máxima .



En cuanto al perro y si tiene dueño responsable, Delia dijo que “es un animal que creo estaba en el parque, la dueña no pertenece a ninguna ONG ni es proteccionista pero le gusta traer perros del parque para hacerlos castrar, ponerles la pipeta y después liberarlos de nuevo, pero ese se quedaba ahí, claramente el problema es con mi perro, el venía a atacar a mi perrito”, señaló Delia.



La mujer agradeció la intervención de varias personas en el momento del ataque, “porque no sé cómo hubiera terminado, las chicas de Tránsito que justo venían en moto y escucharon mis gritos, el hombre del negocio que se cruzó a ayudar y también el recibió mordidas, fue tremendo todo, no puedo ni mirarme el brazo porque todavía estoy impactada”.



Las lesiones seguramente dejarán marcas severas ya que la zona afectada no puede recibir injerto. “Tengo un agujero en la parte de abajo del brazo y también estuve medicada con antibióticos por el riesgo de infecciones, yo sigo intentando recuperarme y el perro está todavía en el lugar”, finalizó Delia.