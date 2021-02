De no creer: robaron cerca de 800 litros de cerveza guardados en el océano

AsíEn noviembre pasado, las cervecerías Heller, La Paloma y Baum de Mar del Plata"Lorenzo Scaglia" de esa ciudad.Las barricas con 600 litros de cervezaadecuadamente sobre la cubierta del buque pesquero "Kronomether", que se halla hundido a tres millas del puerto local.El operativo para sumergir las barricas fue realizado por integrantes de una escuela de buceo de Mar del Plata, prefectura y una empresa de remolque que colaboraron con el propósito solidario.Carlos Brelles, integrante de la ONG Thalassa Buceo, y quien estuvo en el operativo de sumergir las jaulas donde estaban los barriles de cerveza denunció el hecho en su muro de la red social Facebook.

Un ladrón no es un vivo, es un ladrón

"Hubo dos o tres vivos que se tomaron el trabajo de navegar hasta un barco hundido y, tras bucear a 20 metros de profundidad, se robaron las barricas donde se estaba macerando cerveza", dijo el hombre, quien agregó que "difícilmente salgamos de la crisis en la que estamos inmersos si seguimos considerando vivos a los villanos. Un ladrón no es un vivo, es un ladrón"."Se fueron los sueños de macerar cerveza en el fondo del mar. No robaron barricas, robaron la esperanza de empresarios y asalariados que no pasaron un muy buen año", aseguró."Robaron la posibilidad de recaudar fondos que serían destinados a comprar instrumental para el Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata, como así también robaron la esperanza de estudiantes universitarios que habían colocado paneles para el estudio de las comunidades marinas, y de esa manera aprender más de nuestra fauna", explicó en su denuncia.La idea era,