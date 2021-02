La emoción de mayores de 70 años que recibieron la vacuna en Islas del Ibicuy

Comenzó este jueves la vacunación a mayores de 70 años en la provincia de Entre Ríos. La campaña inició en el Departamento Islas.La directora del Hospital de Villa Paranacito y coordinadora epidemiológica del Departamento Ibicuy, Graciela Viva, expresó asu alegría por haber iniciado la campaña. “Fue un orgullo que nos hayan elegido y poder mostrar nuestro trabajo, que ha sido duro durante la pandemia. Esto nos lleva a pensar que estamos cerrando un ciclo de mucho trabajo, esfuerzo, aprendizaje. Siempre se habla de los médicos como la primera línea y los enfermeros, pero también hay arduo trabajo de los equipos que están en terreno y en contacto directo con la comunidad”, remarcó.Una mujer de 97 años, llamada Dominga Taborda, fue la primera en recibir la dosis. “Se vacunó en su domicilio. Concurrió Sabrina, que es enfermera, y Ailén, que es agente sanitario. Ella está con internación domiciliaria. Los médicos siempre van a revisarla a su casa. Es encantadora, estaba feliz de recibir la vacuna. Ella la pidió. Es muy importante y reconocida en nuestra comunidad”, relató.Asimismo, señaló que “estuve trabajando en toda la provincia. Vine a Ibicuy en junio, luego seguí con el norte de la provincia. He logrado encontrar gente sumamente valiosa, médicos, enfermeras, administrativos, agentes sanitarios, gente que hizo que nuestro trabajo sea mucho más fácil. Conformar equipos lleva muchas horas. Se generó una red integrada en todo el departamento”.En tanto, José Reynaldo, de 81 años, fue el primero en vacunarse en el nodo epidemiológico del departamento. “Estaba contento, feliz. La mayoría de la gente que está viviendo en tierra, vivieron mucho tiempo en islas. Tienen una forma diferente. Recibir la vacuna fue una gran emoción. Están felices de que haya sido tan pronto”, agregó.Comentó que “luego de la aplicación, se les hace una charla para explicarles cuáles pueden ser los efectos colaterales de la vacuna. Algunos lo pueden tener y otros no. Les pedimos que se queden 20 o 30 minutos después de la aplicación por si aparece algo. Está todo preparado por si ocurre algo”.En la jornada de este jueves se vacunaron 95 personas con la vacuna Sputnik V. Asimismo, hubo 10 dosis para personal de Salud que todavía no se había vacunado. “Aquí la población no es tanta, pero está muy dispersa. La gente tiene que trasladarse a mucha distancia. Por la cadena de frío no podemos trasladar mucho la vacuna. Hay lugares de mucha agua a los que solo se accede en embarcación. Se fue a buscar a los adultos mayores en esos casos. A un señor que vive en la isla se lo buscó y para eso tuvimos que ir en lancha, rompiendo los camalotes”, indicó.