Video: mujer quedó filmada rompiendo la bicicleta de un vecino

Una mujer quedó registrada en las cámaras de un edificio ubicado en el centro de Rosario mientras rompía la bicicleta de un vecino que estaba atada en el palier. El hecho ocurrió hace varios días, pero el hecho fue denunciado este miércoles en la comisaría 2ª. Varios vecinos aseguran que a ellos también les dañó su rodado.El edificio en cuestión está situado en San Juan al 1800 de la ciudad de Rosario. A través de las cámaras de la empresa de vigilancia que tiene la torre se pudo constatar que la mujer el pasado 11 de febrero a las 14.30 tomó una bicicleta atada en el palier, la tiró al piso y se paró sobre la rueda delantera para doblarla.En la grabación se puede apreciar a la vecina que, antes de dañar el rodado, mira en distintas direcciones para asegurarse que nadie la vea. "La dobló toda y le rompió la horquilla. Me gasté cinco mil pesos. Es conflictiva y mal llevada", dijo la denunciante al diario digital RosarioPlus.Tras la difusión de este video por parte de la dueña de esa bicicleta, más vecinos comenzaron a señalar que sus bicicletas dejadas en el palier también "aparecían" con las gomas desinfladas o pinchadas.“Mi bicicleta muchas veces aparecía pinchada o desinflada y yo pensaba que me podría haber pasado en la calle, pero ahora con el video me doy cuenta”, añadió la víctima.