Homenaje a tripulantes del Ara San Juan: nadarán los 385 km del río Santa Cruz

Las etapas de la travesía

Cuatro nadadores del Club Deportivo Hispano Americano (CDHA) de Río Gallegos realizarán la cuarta travesía en homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan sobre los 385 kilómetros del río Santa Cruz, desde su nacimiento en el Lago Argentino hasta su desembocadura en el Océano Atlántico.Julio Gaitán, Héctor Guittard, Pablo Pera y el entrenador del grupo Master del Celeste santacruceño, Alejandro Amuchástegui, iniciarán este sábado a las 8, en el Lago Argentino, la travesía planificada en cuatro etapas de 100 kilómetros diarios y un promedio de 10 horas por día de nado, hasta el 2 de marzo inclusive, con temperaturas de entre 7 y 9 grados por el origen glaciar de las aguas, hasta los 12 grados.“Es un hecho inédito, no hay antecedentes ni en el país, ni en la región, de nadar estas distancias en un río que tiene su origen en el hielo de la Cordillera de los Andes”, dijo a Télam GaitánEl nadador, de 49 años, agregó que cuando sucedió el hundimiento del submarino, el 15 de noviembre de 2017, optó “por manifestarme de alguna manera en homenaje a sus tripulantes”.En 2018 fue el cruce de la ría Deseado, en el noreste de Santa Cruz; en 2019 los 44 kilómetros del río Santa Cruz, con nadadores de Comandante Luis Piedra Buena; y en 2020, 100 kilómetros en solitario en ese mismo curso de agua.En esta oportunidad se sumará, en cada etapa, el homenaje con una plaqueta recordatoria a los nadadores Juan Pablo Ríquez , Darío Chacano (Río Turbio), Gustavo Moine y el referente social y deportivo de Caleta Olivia, Wilson Parada, que murió por coronavirus.“Somos un grupo de entre 45 y 53 años, gente común, ciudadanos de a pie, nos fijamos objetivos y pretendemos cumplirlos”, agregó sobre el grupo máster con el que entrena en el natatorio del CDHA y en distintos cursos de agua de la zona.Gaitán dijo que para cumplir este nuevo objetivo “desarrollamos distintos entrenamientos, no sólo en pileta, que se pudo poco por la pandemia, también entrenamiento en seco y nutricional, muy importante para este tipo de desafíos”.Los primeros 100 kilómetros, desde el Lago Argentino, se extenderán hasta la altura del paraje Fortaleza de Vialidad Provincial, a 20 kilómetros de la represa Cóndor Cliff.La segunda etapa, el domingo 28 de febrero, desde Fortaleza hasta la Estancia San Ramón, y el tercer día intentarán nadar unos 115 kilómetros hasta la toma de agua ubicada en la margen derecha del río Santa Cruz, pasando Comandante Luis Piedra Buena."El cuarto día esperaríamos cómo trabaja la marea, cuál es el momento más oportuno para emprender la última etapa, la más difícil, porque es donde se encuentra el río con el mar e influyen mucho las mareas”, añadió el nadador.Dos embarcaciones acompañarán a los deportistas en todas las etapas. Una de la Unidad Portuaria de la provincia que depende del Ministerio de la Producción y otro de la Unidad de Rescate y Salvamento de Bomberos que pertenece al Ministerio de Seguridad.Protección Civil llevará la logística por tierra con una camioneta y un cuatriciclo y la Secretaría de Deportes estará encargada de "lo que haga falta en cada una de las etapas”."Es una logística muy grande, esta travesía no se podría realizar si no contáramos con el apoyo de distintos estamentos del Gobierno de la provincia y de Represas Patagonia", destacó.Gaitán adelantó que "la idea es institucionalizar esta travesía y darle continuidad por generaciones de nadadores".