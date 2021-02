Jujuy registró aumento de casos de coronavirus luego de los festejos de carnaval

El Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se mostró preocupado por un crecimiento en la curva de contagios de coranavirus en la provincia tras los festejos de carnaval, y confirmó que este martes se reportaron 119 casos, más del doble del promedio diario de la última semana.



"No quiero llevar alarma, pero sí tenemos que estar atentos. Ya dijimos que hay que convivir con el virus", expresó Morales al referirse a la situación sanitaria en la provincia y pedir máximos "cuidados y responsabilidad" durante un acto oficial esta mañana para la inauguración de un centro de hemoterapia.



Según aseguró Morales, el crecimiento de la curva de contagios está relacionado a los festejos del último fin de semana largo.



"Es el efecto del carnaval, obviamente. Sabíamos que teníamos que pagar esa factura, así que estamos trabajando con la operativa epidemiológica, que le pedí al ministro que la reforcemos", dijo.



De los casos confirmados el martes, mostró su preocupación porque del total de contagios reportados "63 son de capital y hay 14 en averiguación que la mayoría son de capital, así que hay más de 70 casos" registrados en San Salvador de Jujuy.



Jujuy viene de registrar en los últimos siete días un promedio diario de 52 casos confirmados, de los cuáles el número más elevado había sido 73, según la información del Comité de Emergencias provincial el pasado domingo 21.



Del mapa de casos, detalló que "en muchos lugares aparece sólo uno" pero que la principal preocupación es la capital provincial. "Acá tenemos que meterle con todo con los operativos para buscar los casos y tratar de que este crecimiento de la curva no se convierta en el segundo brote", sostuvo.



"No quiero preocupar, pero si en el marco de seguir manteniendo la normalidad, de que sigan las clases, que los chicos sigan yendo a las escuelas y seguir manteniendo la actividad económica y de servicios, hagámoslo todo con cuidado y con mucha responsabilidad", finalizó.