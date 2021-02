Comerciantes de Mar del Plata recibieron botones de alerta

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro recorrió el Centro Comercial de calle San Juan donde, además de dialogar con los comerciantes, hizo entrega de botones de alerta, que también se habían distribuido en locales de calle Talcahuano.



Estos dispositivos están conectados de forma gratuita con el COM y, al ser presionado por el comerciante ante alguna emergencia, se genera una señal que da aviso a los recursos policiales y espacio de observación de cámaras.



Durante la recorrida también se hizo un relevamiento de las cámaras de seguridad de los propios comercios que apuntan a la vía pública y se les informó a sus titulares acerca del Sistema Municipal de Videovigilancia, el cual permite incorporar estos dispositivos de seguridad de forma voluntaria y gratuita al monitoreo que se hace desde la Municipalidad, complementando la tarea de videovigilancia y haciendo una sinergia entre lo público y lo privado.



Los comerciantes de este sector comercial mostraron su satisfacción por recibir los botones de alerta. Leandro Furundarena, de la relojería O’ Clock, señaló que “la posibilidad de contar con estos botones que tienen un contacto directo con el COM, nos da una garantía y estabilidad mucho mayor para que podamos hacer frente a esta cuestión de inseguridad y poder trabajarla conjuntamente con el Municipio. Y, de esta forma, podemos tener una política criminal que sea más preventiva y precautoria, para brindarles seguridad a los comercios y a los clientes, ya que si estos se sienten seguros, van a querer venir más a esta zona. Esto mismo se puede replicar en otros sectores como el Centro y Güemes”.



Por su parte, Gustavo Amado, de Casa Martino, agregó que “si bien no hemos tenido grandes eventos con delincuentes, sabemos que en el barrio hay y no está mal que se tomen este tipo de medidas para ayudar, sobre todo, a los pequeños comercios”.