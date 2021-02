A cuatro años de la tragedia de Monticas, hubo acto y fuerte reclamo de justicia

Con un acto simultáneo realizado en el kilómetro 779 de la ruta nacional 33, a la altura de Zavalla, y otro en la Terminal de Ómnibus de Casilda, las comunidades de ambas localidades recordaron la tragedia de la mañana del 24 de febrero de 2017, cuando dos ómnibus de la empresa Monticas chocaron de frente y provocaron la muerte de 13 personas y una gran cantidad de heridos. Este miércoles, familiares y amigos de las víctimas volvieron a motorizar el reclamo de justicia y aseguraron que "la desidia y la corrupción" se cobró la vida de sus seres queridos.



En lo que fue el acto más fuerte desde el punto de vista simbólico, a la hora exacta del accidente, a las 10.45, se realizó un cortó de tránsito en la ruta nacional 33 y los bomberos voluntarios de la zona hicieron sonar las sirenas de las autobombas. No hubo discursos, sólo un minuto de silencio en señal homenaje a las personas fallecidas. Además, familiares y allegados de las víctimas colocaron carteles alusivos sobre los alambrados que están detrás de las dos cruces que están en el lugar.



El recuerdo de la tragedia de Monticas

Andrea Giovanettone, una de las sobrevivientes del siniestro y presente en el acto que se realizó en la ruta, recordó todo lo ocurrido tras el choque frontal de los dos colectivos. “Yo viajaba en el colectivo que iba de Casilda a Rosario. No vi mucho. Estaba sentada en el tercer asiento y hasta el día hoy no me explico cómo estoy viva”, señaló la mujer en declaraciones a los periodistas que cubrían el acto.



Giovanettone contó que sintió el impacto y cómo el ómnibus se iba a la cuneta. “Cuando me pude levantar, ví que las cinco cabecitas que iban delante mío ya no estaban más. Digo esto porque recuerdo que cuando subí al coche estaban delante mío tres chicas de Casilda, el señor que era de Zavalla y el chofer”. “El mismo siniestro me tiró por el costado contrario al chofer. Cuando me levanté, ya no vi a ninguna de esas personas. Ahí me di cuenta de la gravedad del accidente”, agregó.



“No soy la misma persona desde la tragedia"

Andrea recordó que a raíz de los golpes que sufrió tuvieron que aplicarle quince puntos de sutura en la cabeza y en la pierna derecha. “Esa lesión en la pierna fue la que me dejó sin trabajar desde el accidente. Aún hoy me inyectan plaquetas y me hacen infiltraciones”, contó la mujer.



“No soy la misma persona desde la tragedia. No puedo trabajar. Antes del accidente yo caminaba más de cinco kilómetros todos los días, limpiaba casas de lunes a viernes y cuidaba enfermos los fines de semana. Ahora no lo puedo hacer. Además tengo que tomar medicación de por vida porque tuve infartos cerebrales por el accidente. A Dios gracias no soy persona de presión alta, si no corría riesgo de un ACV. Pero tengo que tomar medicación de por vida”, añadió.



En tanto, en el acto realizado en la Terminal de Ómnibus de Casilda, un grupo de vecinos y familiares se reunió para recordar a los muertos de la tragedia de Monticas. Allí también hubo un emotivo minuto de silencio y los bomberos hicieron sonar las sirenas. En ese marco, volvió a cobrar fuerza el mismo reclamo de justicia por las personas fallecidas.



Alberto Tiepo, esposo de Cinthia Albornoz (38), una de las víctimas oriundas de Casilda, comentó a La Capital que "tengo la sensación de que no va a haber justicia. Hubo un ocultamiento de lo que verdaderamente sucedió. No se actuó como se debería haber actuado. Se sabía cómo funcionaba la empresa y no se tomaron las medidas para evitar esta tragedia".



Durante el acto se leyeron algunos comunicados en reclamo de justicia y con fuertes críticas al poder político y judicial. Los familiares siguen esperando respuestas y las palabras "corrupción" y "desidia" no dejan de estar presentes en sus pedidos.



También los asistentes al acto dejaron velas encendidas y una ofrenda floral que depositaron debajo de una placa recordatoria a las tres víctimas de Casilda, Cinthia Albornoz, Natalia Angiorama y Gabriela Márquez.



Las personas que residían en Casilda y perdieron la vida en el luctuoso accidente son Cintia Albornoz, a quien le faltaba un día para cumplir 39 años de edad, Gabriela Márquez, quien tenía 25 años, y Natalia Angiorama (31). También fallecieron Aníbal Pontiel, de 53 años de edad (Rosario); Joana Fernández, de 15 años (Zavalla); Gianella Fernández, de 20 años (Zavalla); Juan Burzacca, de 82 años (Zavalla); Juana Ferreyra, de 69 años (Corrientes); Gustavo Souza, de 48 años (Zavalla); Jorge Forgioni, de 62 años (Zavalla); Jorge Ledesma, de 58 años (Zavalla); Sergio Norberto Chana, de 72 años (Rosario), y Marcelo Machado, de 23 años (Fray Luis Beltrán).