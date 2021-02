Restituyeron la matrícula al médico condenado por impedir un aborto legal

Condenado

Tres meses después de inhabilitarlo para ejercer la medicina en Entre Ríos, el Ministerio de Salud volvió sobre sus pasos y dejó sin efecto la medida cautelar que había cancelado la matrícula del médico Leandro Rodríguez Lastra, condenado por impedir un aborto no punible en un hospital público de Cipolletti. Ahora, Rodríguez Lastra podrá atender pacientes en el ámbito privado en la provincia.La decisión está contenida en la resolución N° 41, dictada el 12 del actual, por la que se dispuso dejar sin efecto la suspensión de la matrícula de Rodríguez Lastra.El 4 de octubre de 2019 el ginecólogo había sido condenado por un primer tribunal a “dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos” y “a un año y dos meses de prisión en suspenso” al haber sido hallado culpable por impedir la práctica un aborto legal en curso y obligar a gestar y parir a una joven de 19 años, víctima de una violación.La matrícula N° 12.642 le fue otorgada a Rodríguez Lastra por la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia con vigencia desde el 1° de septiembre de 2020 y hasta el año 2025.El médico, referente del movimiento nacional Salvemos las 2 Vidas, no presentaba antecedentes federales. Pero se trata de una mera formalidad, ya que instancia tras instancia, la Justicia de Río Negro confirmó la condena de Rodríguez Lastra: El imputado, «obrando como dueño y señor del cuerpo y la salud de la paciente, la expuso a otras consecuencias para las que seguramente no estaba preparada», y ello constituyó además una violencia dolosa”, sostiene la sentencia emitida por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en diciembre pasado.Ahora, el doctor Leandro Rodríguez Lastra, ginecólogo al que el Ministerio de Salud de Entre Ríos había suspendido la matrícula, podrá ejercer en el territorio entrerriano, tal como lo tenía programado.Pese a que el resultado les fue favorable, Leandro Jacobi (abogado del doctor Rodríguez Lastra) admitió tener un sabor “agridulce” porque jurídicamente no encontraron respuesta a las razones por las que durante estos meses el galeno no pudo desempeñarse en esta provincia.“Nos hubiera gustado que nos respondieran el recurso. Leyendo lo técnico, así como de oficio suspendieron la matrícula (para nosotros de forma ilegítima), también de oficio se la volvieron a habilitar, dejando en abstracto nuestro recurso, porque supuestamente al solucionar la cuestión de fondo no debían responderlo”, dijo a“Se demoró demasiado la respuesta, hasta el punto que tuvimos que presentar el recurso de queja. En el medio hay un daño patrimonial al no poder trabajar durante más de dos meses en la provincia”, agrega.En ese sentido, analizarán con su defendido la posibilidad de iniciar acciones legales. “Al ser una actuación de oficio, tanto la suspensión como la omisión por no respondernos en los plazos fijados, hay responsabilidad del Estado por no permitirle ejercer su profesión sin un fundamento”.