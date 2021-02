Ofrecen $ 100.000 de recompensa por una perra “perdida” en isla entrerriana

Una familia rosarina ofrece 100 mil pesos de recompensa para ubicar a su perra perdida, Laika, de raza bulldog francés desaparecida el pasado sábado 13 de febrero. Sus dueños la extraviaron en horas de la tarde, cuando se encontraban en las islas entrerrianas en la zona de Rosario, en el paraje conocido como El Charigüe., escribió la dueña de Laika, Milagros Mendoza, de 28 años, en su cuenta de Instagram. "Lo único que me importa es que esté en casa conmigo", agregó la mujer sin poder contener la desesperación que siente por la falta de su mascota.

Sobre la recompensa, explicó: "El tema de ofrecer una recompensa es difícil porque realmente para mí ella tiene. Laika tiene familia y esa familia soy yo".En el posteo, Milagros cuenta: "En el preciso momento que ella desapareció pasó una lancha con dos personas. Ellos se la pueden haber llevado y la pueden haber vendido por eso digo que "no voy a preguntar nada". Lo único que me importa es que ella este en casa conmigo".Además pide que, en el caso de tener alguna novedad sobre la perra, se comuniquen al teléfono 3416904329 y, además, para ayudar en la búsqueda, que se comparta la foto en las redes sociales y se mande en grupos de WhtasApp.Milagros llevó adelante una campaña muy intensa para buscar a su mascota, en las redes sociales y también en los paradores de la isla, donde pegó carteles con la foto pidiendo que la ayuden en la búsqueda. Finalmente, como no tuvo noticias decidió ofrecer la recompensa."Laika desapareció cuando estábamos haciendo la sobremesa en el rancho de un amigo en la isla, en un momento estaba jugando con el perro de una amiga, también un bulldog francés pero macho, y al siguiente no estaba más", contó la joven al diario"Pensamos que se podía haber caído al río, porque en esa zona hay barranca pero como el agua está baja, en la zona hay pastizales y en el caso de caerse hubiera quedado ahí no se hubiera hundido en el agua", relajó Milagros, visiblemente compungida."La buscamos por todo el terreno, por toda la zona, donde hay mucha maleza, y no apareció", siguió con su relato, y añadió: "Salimos con la lancha y recorrimos los ranchos vecinos y los paradores, en la zona todos se conocen y nadie la vio. Fue desesperante".Milagros admitió que no descartan que alguien se la pudiera haber llevado. "Poco antes de que Laika desapareciera pasó por el lugar una lancha con algo azul", deslizó la joven, y añadió: "Como pasaban los días y, a pesar de que la buscamos por todos lados, no aparecía pusimos la recompensa. Quiero aclarar que Laika no vale esa plata, para mí no tiene precio, es todo en mi vida, desde que no está acá en casa hay un vacío muy grande".