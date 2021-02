Aumento de peso en pandemia: claves para organizar las comidas

Video: Aumento de peso en pandemia: claves alimenticias para organizar las comidas

Según un estudio de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) durante la pandemia las personas que estaban excedidas de peso aumentaron aún más. Haber tenido sobrepeso u obesidad al inicio del aislamiento representó un 42% más de riesgo de engordar que haber tenido peso normal.



Además, Argentina se ubicó entre los países cuyos habitantes más aumentaron de peso durante la pandemia de coronavirus, según una encuesta global realizada por IPSOS. Según ese trabajo, el 40% de los consultados a nivel local dijo haber subido kilos durante la crisis sanitaria, más que el promedio mundial. No obstante, un relevamiento de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) obtuvo cifras todavía más preocupantes: 6 de cada 10 engordaron y lo hicieron en mayor medida aquellos que ya estaban excedidos desde antes.



Sobre este tema, la nutricionista Florencia González, explicó a Elonce TV que “todos sabemos que la comida otorga placer a las personas y cuando no se lleva a cabo una dieta saludable, los llamados permitidos se vuelven costumbre, más que nada en vacaciones”.



Según detalló la especialista en nutrición, lo fundamental para tener una dieta equilibrada es tener rutinas de alimentación y los periodos de aislamiento y vacaciones en algunas situaciones particulares alteraron estas cuestiones. “Hay que diagramar las comidas con anticipación, e ir organizando los días , es algo que con el tiempo se hace habito”, manifestó.



“Una buena táctica para agilizar el tiempo, es cocinar siempre un poco de más y poner en el freezer la comida y la vas sacando de a poco”, sumó. Además, indicó que es muy importante pensar las comidas con antelación para organizar una dieta equilibrada.



Consultado sobre los alimentos “permitidos”, señaló que “restringirse todo el tiempo no es bueno, hay que buscar un equilibrio para no tener tanta ansiedad. Lo ideal es un promedio de un 80% saludable y un 20% de permitidos”.



En este sentido, mencionó que “es muy importante evitar consumir alimentos industrializados, porque tiene muchas calorías y cosas que no sabemos que no es beneficiario para la alimentación”.