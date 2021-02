Videos: infractora arrastró 300 metros a un agente de tránsito en operativo

El dramático hecho, que no dejó heridos de milagro, sucedió el pasado viernes, aunque las imágenes de la escena trascendieron durante el fin de semana.Todo se inició cuando una mujer chocó de atrás al vehículo de los inspectores municipales. Cuando se le solicitó la documentación ante episodios de estas características, los agentes constataron que la conductora no tenía carnet, seguro, ni la “tarjeta verde” del rodado.De inmediato, los empleados de Tránsito convocaron a una grúa para arrastrar el vehículo al corralón y fue ahí cuando la mujer estalló en ira.“La señora no podía seguir conduciendo en esas condiciones. Se le informó que el coche iba a quedar a disposición de la fiscalía y por eso reaccionó de esa forma”, indicó a Cadena 3 el agente damnificado, identificado como Fredy Corso.“Nos empujó con el auto, descendió de mala forma, nos insultó, y luego, volvió al vehículo, se subió, lo puso en marcha y nos encaró”, continuó.

El empleado municipal sostuvo que fue arrastrado 300 metros en el capot del automóvil: “Dobló en calle Viamonte y a los gritos, diciendo ‘te voy a matar h.d.p.’. Estaba muy sacada la señora”, aseveró.Posteriormente detuvo su marcha y fue aprehendida por la Policía.“A mí me gustaría invertir un poquito la situación. ¿Qué hubiese pasado si hubiera sido al revés?”, reflexionó.

El inspector sufrió lesiones leves, producto de los golpes. “Ocurre con más frecuencia de la que se conoce. Los inspectores nos vemos sometidos a este tipo de situaciones constantemente”, aseveró.“Entendemos que a nadie le gusta que le lleven el auto, pero nadie espera una reacción de este tipo”, finalizó el inspector.La mujer identificada como Soledad Ciriacci, está detenida en la UCA y fue imputada de lesiones leves y resistencia a la autoridad. La causa está a cargo de la fiscal Claudia Palacios.