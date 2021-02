Alerta meteorológico por tormentas para cinco departamentos entrerrianos

Sin alivio

Pronostico en la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió esta madrugada un alerta por tormentas que anuncia la posibilidad de tormentas en cinco departamentos, entre los cuales, está Paraná.El área que seríaAdemás, el aviso de alerta, emitido por el organismo pronosticador, advierte que “s, pudiendo ser superados localmente”.Sin embargo, las lluvias ocasionales no harían mermar las altas temperaturas. El pronóstico extendido no muestra continuidad del mal tiempo en los próximos días.Las ocasionales lluvias que podrían descargarse este martes en buena parte de Entre Ríos no ayudarían a aliviar el calor. La temperatura mínimaEl pronóstico anticipa tormentas aisladas para la mañana, tormentas durante la tarde y tormentas fuertes para la noche, no solamente en los departamentos mencionados sino también en otras zonas de Entre Ríos como Federación, Concordia y Villaguay, entre otros departamentos.En cambio el centro-sur provincial y el sur de la costa del Uruguay se ven eximidos de la probabilidad de tormentas. Es el caso de departamentos como Gualeguaychú, Tala, Gualeguay y Victoria. Allí el tiempo estaría parcialmente nublado por la mañana y la tarde de este martes, y algo nublado a la noche.