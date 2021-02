El río Paraná septuplicó su caudal en 40 días: los beneficios de la creciente

Septuplicó su caudal

El río Paraná comenzó un proceso de creciente que casi cuadriplicó su caudal en menos de un mes, tras la bajante histórica con mediciones hidrológicas que no se registraban desde hacía 50 años."Lo llamativo es la rapidez de este proceso de creciente, que se debe a las lluvias registradas en la cuenca alta de los ríos Paraná e Iguazú", aseveró Juan José Neiff, investigador del Conicet y magister en Ecología Acuática Continental.Si bien este martes, la medición expone una situación estacionaria, en poco más de 40 días, el aumento del caudal en el Río Paraná, fue exponencial. Así lo muestran los registros oficiales, ya que según pudo confirmar Elonce, el pasado 15 de enero, en el puerto de Paraná, la altura no llegaba al medio metro, ya que se encontraba en 0,40 metros. Mientras que hoy, según los registros de Prefectura Naval, el nivel en la capital entrerriana, está en 3,14 metros.En este sentido, el experto agregó que la velocidad con que se dio la creciente refleja que "el período de seca se está terminando".Respecto de las consecuencias que esta modificación pronunciada del caudal provoca en los peces, el investigador explicó que "este desborde de las planicies es favorable porque los más chicos están protegidos en lagunas y bañados"."Se evita el efecto de los predadores; en los refugios, la creciente es favorable", aseveró. Además, señaló que los peces pequeños necesitan lagunas y planicies de inundación donde se crían.En tanto, agregó que "hay dos etapas fundamentales, los peces adultos migran y con esta creciente la migración es mayor y los pequeños necesitan de esas lagunas, que hasta hace muy poco estaban con el caudal muy disminuido o secas, para criarse y desarrollarse".Por otra parte, Neiff sostuvo que la creciente también beneficia a la navegación en el río Paraná, ya que desaparecen los bancos de arena y se mejoran los canales de navegación.En cuanto a la continuidad o no de la creciente, el académico dijo que la situación "es poco previsible, hay variabilidad en el clima en el corto y mediano plazo", dijo a Télam."Por lo pronto no tenemos situaciones que nos hagan pensar en un alerta, que sería cuando el Paraná asciende hasta los 4,7 metros", concluyó el investigador del Conicet.