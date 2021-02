Vuelo de Aerolíneas Argentinas buscará un millón vacunas de Sinopharm en China

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas partirá mañana rumbo a Beijing, China, para buscar un millón de dosis de la vacuna de Sinopharm, que recibió este domingo la aprobación de emergencia por parte de la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti.Según pudo confirmar NA, Aerolíneas Argentinas programó la salida de un vuelo para este martes a las 7:00 con destino a la capital china, vía Madrid.Con ese millón de dosis se podrá inmunizar a 500 mil personas y las mismas se sumarán a las vacunas que se espera que también lleguen en los próximos días desde Rusia.El avión de la línea de bandera que irá rumbo a Beijing a buscar las vacunas es un Airbus 330-200.El Gobierno de Alberto Fernández acordó hace unos días con el laboratorio chino Sinopharm la adquisición de un millón de vacunas, cuya compra se concretó una vez que se obtuvo la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).Este domingo la ministra Vizzotti aprobó el uso de emergencia de la vacuna china, que fue adquirida durante la gestión de Ginés González García.La administración de Alberto Fernández apuntó a conseguir el primer cargamento de un millón de dosis, pero el acuerdo marco sería para adquirir un total 30 millones.Sin embargo, el acuerdo con Sinopharm se demoró debido al precio que puso China a la vacuna, ya que cuesta alrededor de 40 dólares, más que el resto de las opciones en el mercado.El mes pasado, Fernández y su par de China, Xi Jinping, intercambiaron cartas, en las que el asiático sostuvo que su país "está dispuesto a trabajar" con Argentina para promover la cooperación de alta calidad y avanzar en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus.Sinopharm desarrolló una vacuna inactivada, lo que significa que porta una versión del virus alterada genéticamente que le impide reproducirse y desarrollar la enfermedad, pero que genera una respuesta inmune en el organismo con capacidad protectora.En el artículo primero de la Resolución 688/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, se decidió: "Autorízase con carácter de emergencia la vacuna SARS COV-2 (células vero) inactivada, desarrollada por el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de la República Popular China, de conformidad con las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)".Según informó la cartera sanitaria argentina, la vacuna requiere de dos dosis que deben aplicarse con al menos 21 días de diferencia, y puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8° C y permanecer estable durante 24 meses.Los ensayos clínicos de Fase I y II, que fueron publicados en la revista médica The Lancet, demostraron que esta vacuna es segura y eficaz.Los ensayos de Fase III también se realizaron en la Argentina por la Fundación Huésped en los centros Vacunar, con la participación de 3.000 voluntarios.