Piden descacharrizar para evitar proliferación de mosquitos y evitar dengue

En declaraciones a los medios, el responsable del Programa Provincial de Zoonosis y Control Vectorial, Jerónimo Garcilazo Amatti, hizo hincapié en la necesidad de sostener las medidas de descacharrizado para contener la proliferación de los mosquitos (especialmente el Aedes aegypti, transmisor del Dengue).



El funcionario señaló que, en el transcurso del 2021 no se registra circulación viral de Dengue en la provincia. No obstante destacó: “El mosquito vector, el Aedes aegypti, está activo y presente, por lo que bastaría el ingreso al territorio de una persona enferma para que la enfermedad empiece a multiplicarse”. El profesional recordó que esta especie se cría en el interior de los domicilios o alrededores y la hembra tiene por hábito alimentarse con sangre humana.



Además, por estos días está ocurriendo lo que denominó como “explosión demográfica” de una especie de mosquito (conocido vulgarmente como “mosquito silvestre”) que no transmite el Dengue. Esta especie tiene mayor tamaño que el Aedes aegypti, no tiene sus anillos blancos y negros característicos en las patas, y se cría en áreas mucho más amplias o silvestres.



La hembra del mosquito silvestre pone los huevos en orillas de ríos, lagunas, charcos de agua y en el barro que se forma alrededor, a la espera de que con la lluvia se llenen nuevamente; cuando pasa esto los huevos eclosionan y hay más larvas. “Lo que ocurrió fue que este mosquito tuvo una etapa de sequía de mucho tiempo, donde las hembras siguieron poniendo huevos en todos estos lugares y luego, con el período de lluvias, nacieron todos al mismo tiempo”, señaló el profesional.



Finalmente, Garcilazo Amatti recordó que en general las medidas preventivas sirven para ambas especies: El descacharrizado, cortar el pasto, mantener la casa sin grandes recipientes con agua, como también revisar el domicilio y alrededores después de una lluvia para detectar estos lugares a fin de drenar el agua y dar vuelta los recipientes.