Salta: hubo 4 mil postulantes para ingresar en el Ejército y piden más cupos

Una cantidad asombrosa de jóvenes aspirantes a ingresar al Ejército Argentino se concentró en las inmediaciones de la institución, en la avenida Arenales, para proseguir con los trámites de admisión como soldados voluntarios de la fuerza.Ante la enorme convocatoria se puso un cartel indicando que no hay más vacantes y se le sugirió a quienes recién iniciaron los trámites que no gasten en certificaciones porque ya hay más de 4.000 aspirantes y no se sabe cuántas vacantes van a tener, pero que “de ninguna manera serán 4.000”.“Para no seguir creando falsas expectativas suspendimos la inscripción para todo aquel que no haya iniciado todavía el trámite”, dijo el teniente coronel Carlos Ponce, jefe del Centro Jurisdiccional de Incorporaciones de la V Brigada.Ponce explicó a los colegas del diario El Tribuno que “se llamará al triple de aspirantes para las vacantes disponibles porque estadísticamente, ante los filtros de las revisaciones médicas, de cada tres revisados, solo uno es completamente apto”.“Hay exámenes psicológicos en los que, si bien las personas que los hacen son sanas, no reúnen las condiciones del perfil para este tipo de tareas. Además, está el examen toxicológico, con el que se descarta a quienes consumen estupefacientes, incluida la coca de coquear”, sostuvo el teniente coronel.Por otro lado, reveló que también “se controla la columna vertebral, dentadura y vista”, y llamó la atención en que se llevaron “una sorpresa” porque “en Salta hay muchos chicos con colesterol, pese a ser delgados”. Fotos: El Tribuno