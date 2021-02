Desaparición de Ivana Módica: qué se sabe tras una semana de búsqueda

Últimos mensajes

Este jueves se cumple una semana de la desaparición de Ivana Módica, la mujer de 47 años que es buscada intensamente por la policía cordobesa en La Falda. Por el momento, los rastrillajes no han dado resultados y el único detenido es Javier Galván, pareja de Módica y miembro de la Fuerza Aérea, quien además tenía una denuncia por violencia de género.Al cabo de una semana de búsqueda, la clave son las cámaras de seguridad que revelaron la inconsistencia del relato del hombre. Fue eso lo que derivó en su detención y permitió también ajustar el lugar de rastrillaje en busca de la mujer.Lo último que se supo de Módica fue que el jueves de la semana pasada a la noche estaba intercambiando mensajes de texto con su hija. le dije: ‘Mamá, te estoy por mandar unas fotos’. Pero después de eso no me contestó más, y eso ya me pareció bastante raro porque veníamos hablando y ella me estaba contestando en el momento”, contó."Como ya era tarde pensé que tal vez estaría haciendo otra cosa, o se habría ido a bañar o a dormir. Pero a la mañana del viernes me llamó mi abuela preocupada, porque ella le había mandado audios desde temprano pero se dio cuenta de que mi mamá ya tenía el teléfono apagado", agregó Nicole.Este jueves, orientan la búsqueda hacia otros dos sectores. Fue luego de llamados anónimos, aunque por el momento no trascendieron más detalles. El comisario mayor Cristian Cattaneo señaló que se dispusieron 130 efectivos para los rastrillajes.“Se suman más canes y Caballería. Es un territorio difícil pero con los medios materiales y humanos no habrá problemas”, dijo el jefe de la Departamental Punilla aIndicó que el sector de búsqueda "es demasiado grande" y que los distintos tipos de terrenos dificultan las tareas.Explicó que acuden a más personal "por la necesidad de encontrarla lo más rápido posible". "Es esa ansiedad. Mientras más efectivos, podemos cubrir más territorio y de esa manera se acortan las horas", agregó.La defensa de Javier Galván negó vínculo con la desaparición. "Mi cliente no tiene nada que ver", aseguró el abogado Felipe Jure. "Él también se vio sorprendido por esto", añadió. Sostiene que Ivana Módica se fue por sus propios medios.“Por el momento consideramos, según lo que pude conversar, que mi cliente no tiene nada que ver con esta desaparición”, afirmó el letrado a“Ni siquiera llegue a dudar. Lo vi muy centrado en su relato”, completó.El hombre, de 37 años, es el único sospechoso. Fue detenido por las contradicciones en su declaración tras la desaparición y por violar la orden de restricción al haber estado en contacto con la Módica.