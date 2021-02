El ingreso de un sistema frontal mantendrá las térmicas en el orden de los 30ºC

“Las temperaturas comenzarían a ascender con rapidez después del mediodía,, comunicó ael meteorólogo Alejandro Gómez.“Para este viernes se prevé, que comience a incrementarse la nubosidad para después del mediodía y el viento empiece a rotar de componente sur con incremento de la nubosidad”, anticipó el especialista al aclarar que “la rotación de viento señalaría la llegada de un sistema frontal de poca intensidad, de aire relativamente fresco, al quesituación que durante el sábado mejoraría porque el sistema se estacionaría sobre el norte de Entre Ríos y sur de Corrientes”, explicó en relación al pronóstico para el inicio del fin de semana en la región.En detalle, para Paraná y alrededores, Gómez detalló que se espera “rotación de vientos, incremento de nubosidad y un descenso de temperaturas que no sería importante, porque“Mientras que para el centro de la provincia de Buenos Aires y la Costa Atlántica, para quienes están de vacaciones, este sistema frontal generaría condiciones ventosas y temperaturas bajas que rondarían entre los 8 y 19ºC”, comparó el meteorólogo.Y continuó: “El sistema frontal retrocedería durante el fin de semana, con lo cual, volvería a ganar lugar la masa de aire cálido y la masa de aire relativamente fresco se desplazaría hacia el sur”.Gómez adelantó que “para else prevén vientos del este rotando al noreste con temperaturas en ascenso y alto contenido de humedad”. “Se estima cielo parcialmente nublado con, agregó al respecto.“Y para else anuncian condiciones de inestabilidad para la zona de Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas; mientras que, en, refirió el meteorólogo al dar cuenta que “por la tarde, se anuncianEn tanto, para el, “el sistema frontal sobre el sur de la provincia comenzará a avanzar y las condiciones del lunes estarían preparadas para inestabilizarse, con lo cual, se esperany gradualmente irían ganando lugar hacia el centro y norte en las horas posteriores”.Se prevé, para la semana próxima, “abundante nubosidad, con temperaturas en descenso, que no serían importantes”. “Mientras que el martes por la tarde noche ingresaría un aire más fresco con condiciones en un mejoramiento sostenido durante el miércoles”, destacó.Finalmente, Gómez anticipó que en la región y para lo que resta del verano,