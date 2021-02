Nuevo ataque de palometas en el río Paraná: tres personas resultaron heridas

Recibieron curaciones

Cuándo atacan las palometas

Recomendaciones

Qué hacer ante un ataque de palometas

Tres personas resultaron con heridas leves este martes por la tarde en la zona del balneario La Florida al ser atacadas por palometas. El hecho hizo que los guardavidas activaran el protocolo de seguridad para este tipo de situaciones, colocaran la bandera roja sobre la playa y dispusieran la evacuación del espejo de agua.El jefe de los guardavidas de Costanera Rosario, Leonardo Manino, explicó este miércoles a La Capital que "ayer a la tarde, alrededor de las 14, en el balneario La Florida se debió atender con personal médico a tres personas que fueron mordidas por palometas. Se activó el protocolo de prevención y se puso bandera roja en la zona de playas para evitar una mayor cantidad de ataques"."Nos parecen casos aislados. En ese momento había mucha gente en el agua y solo tres personas resultaron con lastimaduras", analizó. "En cuanto a las heridas, ninguno aparentemente revistió gravedad ya que solamente se realizaron curaciones de primeros auxilios. Obviamente, por precaución, después intervinieron los servicios de emergencias, aunque ninguno de ellos debió ser trasladado", contó.Acerca de las recomendaciones ante la posibilidad de que haya palometas en el espejo de agua, Manino indicó que "es fundamental que los bañistas ingresen al agua en zonas donde haya guardavidas cerca y también que estén atentos a los lugares donde hay atención primaria ante hechos como este". Admitió: "Nosotros no podemos saber cuándo puede haber ataques. Esto se dio en una zona puntual del balneario. En todo el fin de semana largo no hubo casos, por eso consideramos que son casos aislados".Tanto Manino, como las fuentes de Prefectura Naval consultadas por, se mostraron sorprendidos por los ataques de palometas debido, fundamentalmente, a las condiciones que hoy presenta el río."Siempre nos dijeron que cuando hay olas de calor y hay río bajo, aparecen las palometas. Por eso este suceso se contradice un poco con lo que nos dicen. Hoy el río se está acercando a su altura promedio y tampoco hay temperaturas excesivas que calienten el agua. Por eso decimos que esto es un hecho aislado y no algo en masa. Es la primera vez que pasa durante la temporada en la zona de balnearios un ataque de palometas".Durante la temporada veraniega del 2020 se produjeron gran cantidad de ataques de palometas en la zona costera rosarina y de islas, producidos básicamente por la notable bajante del río y por las altas temperaturas.Según se indica desde la página de la Municipalidad de Rosario, "las palometas son peces comunes en el río Paraná, habitualmente de la zona costera, de aguas tranquilas o remansos. Regulan su temperatura en función de la del agua, por lo que en invierno se aletargan y en verano permanecen más activos y agresivos. Se mueven en cardumen y poseen filosos dientes que producen heridas por corte", informa."Ante una herida evitá bañarte cuando las temperaturas son muy altas, evitá en general bañarte en aguas muy tranquilas y si ves palometas, salí inmediatamente del agua y alertá a las demás personas", amplía la publicación.Comprimir directamente sobre la heridaAplicar vendaje compresivo.Si se trata de una hemorragia, no hacer torniquete.Lavar con agua y jabón neutro.Si sangra, comprimir sobre la herida.Activar el sistema de emergencia.