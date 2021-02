Aumento de del gas envasado: cuánto podría llegar a costar la garrafa

Anticipados a la temporada de mayor consumo de gas, La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) reclamó la "urgente actualización" de los precios de referencia del gas butano envasado, y advirtió que las empresas fraccionadoras sufren "un déficit insostenible". El presidente de Codigas, Ricardo Azar, realizó, por, un análisis de la situación que atraviesa el sector y anticipó cuánto podría llegar a costar la garrafa.Según relató el precio de la garrafa no sufre incrementos desde 2015, “el Programa Hogar en establecía los precios de la garrafa y tenía una actualización que fue eliminada. En este momento tenemos un desfasaje del valor de la garrafa y estamos trabajando a pérdida”Y resaltó: “no podemos sostener más el abastecimiento, ya que las empresas están endeudadas y no dieron hacer las inversiones necesarias” y manifestó: “En este momento estamos trabajando a pérdida de”.Consultado sobre los valores de la garrafa, Azar detalló que “en un promedio en el país se está vendiendo los 10 kilos a 425 pesos y tenemos un costo mayor. Cabe destacar que hay muchos sectores que están trabajando a pérdida y reclaman un reconocimiento del costo”.“Hicimos un análisis de costos actualizado con la inflación y la garrafa”, sentenció.Si bien el rubro cuenta con subsidios estatales, el presidente de Codigas aclaró que estos son para “los que utilicen el programa Hogar y se le otorga un beneficio de 254 pesos mensuales por garrafa”.En cuanto a las actualizaciones de precios, señaló que “el secretario de energía prometió que va haber un sendero de precios que van a permitir trabajar con cierta previsibilidad y que no impacte tanto en a los consumidores finales”.A su vez, destacó que, en el último tiempo, la demanda está creciendo debido a que las personas pasaron más tiempo en sus hogares, “hay un crecimiento sostenido y la garrafa está muy barata”.“La distribución a nivel país necesita una inversión en renovación de unidades de dos mil millones de pesos y es dinero que no tenemos”, contó.Consultado sobre el valor final de la garrafa, teniendo en cuenta los servicios de entrega a domicilio, Azar indicó que “no debería superar entre un 30 y 35 por ciento del valor oficial. De todos modos, sabemos que hay mucha distribución informal y es lo que cuestan más”.“Las Pymes para poder comercializar debemos cumplir ciertas normas que elevan mucho el costo, como medidas de seguridad, establecimientos habilitados, etc”, explicó.