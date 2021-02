Sam, es el primer perro guardavidas que vigila las playas correntinas

Experto

Asistir en los rescates

Desafío

Un perro salvavidas, llamado Sam, es el único autorizado hasta el momento para ingresar a las playas públicas de la ciudad de Corrientes, donde está prohibido el ingreso de mascotas.Es un can de raza terranova y tiene 3 años de edad.Fue entrenado para el salvamento acuático de personas y ya trabajó como guardavidas junto con su dueño, Claudio Vargas, en Paso de la Patria.Ahora se lo suele ver por las mañanas en las playas Islas Malvinas I y II de la capital correntina, donde Vargas entrena natación con al grupo Deportivo El Puente.Sam recorrió ayer un kilómetro y medio desde ese sector hasta Arazaty, para celebrar su día. “Yo largué desde playa Molina Punta y Sam estuvo esperándome en playa Islas Malvinas I. Ahí lo agarré y vino nadando conmigo hasta Arazaty, que es un kilómetro y medio”, señaló Vargas en diálogo conEl año pasado Vargas comenzó a trabajar en la asociación Arcar, de entrenamiento canino para el rescate y salvamento acuático en Mar del Plata. Como tuvo un buen vínculo con Sam, en la fundación decidieron darlo en adopción para que concluyera su entrenamiento a la par.“Esta temporada tuve la oportunidad de trabajar con Sam en Paso de la Patria hasta enero. Pero este mes yo quería disfrutar de las vacaciones y evitar también el trajinar de viajar todos los días desde Corrientes”, explicó Vargas y luego comentó que evalúan sumarse al equipo de guardavidas capitalinos.“Ahora nos están pidiendo trabajar esta temporada, o la que viene, acá en Corrientes”, aseguró.“Sam está entrenado para asistirme a mí en los rescates, no es que va a ver a alguien que se está ahogando y va a acudir solo, sino que responde a un comando para nadar hasta la orilla con la víctima”, detalló Vargas.Sam y Claudio traen un reto a la ciudad de Corrientes, donde no está permitido el ingreso de mascotas a los balnearios, por distintas cuestiones sanitarias.Sin embargo, hay propuestas del equipo de playas públicas para que el Concejo Deliberante gestione, al menos, una playa en la que sea posible el acceso de mascotas en la capital, al igual que en Paso de la Patria.Aquí Sam todavía no estuvo ante una emergencia, pero ya realizó simulacros en los que llega con su dueño hacia el lugar donde se encuentra la víctima, se arroja al río y deja que la persona en peligro se agarre de su torpedo salvavidas, para arrastrarla hacia la costa.