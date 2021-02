Médico entrerriano ofrece atención y recetas sin costos

Franco Tome, un profesional de la salud oriundo de Bovril, ofrece atención médica y recetas sin costos mientras siga el conflicto entre IOSPER y FEMER. “Estoy afiliado a la obra social de la provincia y me nuclea la Federación Médica de Entre Ríos”, indicó a Elonce TV.



“Al ver el conflicto que hay entre la obra social de la provincia y la Federación Médica, surgió esta idea, un simple aporte solidario de mi parte para la gente. Todos sabemos la situación que está atravesando el país, y me pareció apropiado que yo al recibirme en una Universidad Pública, pueda brindar contención a las personas”, expresó a Elonce TV el profesional.



Tome, recibirá a las personas que tengan la obra social de la provincia, para poder emitirle una receta a pacientes, sean crónicos o no y brindará atención médica. “La idea, es dar esta posibilidad sin abonar ningún tipo de dinero”, dijo.



Y agregó que “muchas personas me llamaron para agradecerme este gesto. Me parece que es una acción solidaria acorde a la situación que estamos viviendo. Desde que comenzó el conflicto que venía ayudando a las personas, ahora solamente lo publique porque me pareció necesario, y así poder ayudar a más personas”.



El profesional, remarcó que “con el costo de las consultas, muchas personas se vuelcan a los efectores públicos. Con esta iniciativa, la idea también es descongestionar un poco los hospitales y centros de salud, para evitar una mayor propagación del virus.



Sobre el conflicto entre IOSPER y FEMER, el medico comentó que “FEMER defiende a la comunidad médica, la obra social a sus afiliados. No creo que haya ni buenos, ni malos, pero creo que todos tenemos que abogar para que se solucione este problema”.



Al finalizar, Tome invitó a otros profesionales “a sumarse a esta iniciativa para un beneficio a la comunidad”.



Para contactar al médico, se pueden comunicar a través de su Facebook: Franco Tome