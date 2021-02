Se debilita La Niña y prevén lluvias cercanas a valores normales para Entre Ríos

Proyecciones para este 2021

Cultivos

“Finalizamos el 2020 con 700mm de lluvia caída, cuando lo normal para la zona son alrededor de 1.030mm”, comunicó ala responsable del área de Agrometeorología de INTA Paraná, Ana Wingeyer.Si bien hubo un período seco durante los meses invernales, la ingeniera agrónoma comentó que a fines del 2020 mejoró un poco la situación: “en noviembre hubo 80mm y en diciembre, tras lluvias repetidas, 117mm”.En detalle, explicó que “en 2019, durante noviembre y diciembre, hubo entre 65 y 170mm”. Mientras que “en enero de 2020 se registraron 116mm y en febrero, con 30mm, ya empezó a sentirse la seca”.Y continuó: “En noviembre y diciembre del año pasado mejoraron los valores de precipitaciones, lo cual ayudó a los cultivos de gruesa, sobre todo la soja y el maíz tardío, gracias a las buenas reservas hídricas en los suelos”.“En enero se registraron aproximadamente 180mm en la zona de Paraná y en lo que va de febrero, un acumulado de 20mm”, determinó al aclarar que “el pronóstico de año Niña se está debilitando y será una transición a un año neutro, lo cual, para nuestra zona, significa que habrá precipitaciones cercanas a los valores normales”.“En febrero, las precipitaciones promedio son de 100mm, y la semana pasada ya se acumularon 20mm, con lo cual y según los pronósticos de lluvias para estos, alcanzaríamos esos valores normales”, estimó la especialista.Al dar cuenta que “las reservas hídricas de los suelos son buenas”, Wingeyer estimó que “los maíces tardíos se beneficiarían de algunas lluvias para estos días, pero no mucho más, porque después empieza la cosecha dado que necesitamos que haya piso para entrar a los lotes”.“Hay lotes bajos de cultivos de soja que están anegados y si sigue lloviendo puede haber problemas por podredumbre ante el exceso de agua”, alertó al respecto.Asimismo, mencionó “pérdidas en cultivos de maíz que estuvieron asociadas a la sequía del año pasado”.“Diciembre y enero iban a ser meses secos, pero el pronóstico no se cumplió, porque en diciembre se registraron 117mm en diciembre y en enero 178mm; mientras que algunas zonas del norte entrerriano recibieron mucha más agua”, detalló al remarcar que “para esta zona no fue un año Niña”.