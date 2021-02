En Gualeguaychú piden ampliar la apertura de bares y restó hasta las 2

Prestadores gastronómicos privados y representantes de la Municipalidad de Gualeguaychú y el Consejo Mixto Turismo se reunieron en la sede de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de esa localidad (AHGG) para ultimar detalles ante el fin de semana largo que se avecina.“El fin de semana largo de Carnaval está a pocos días de llegar y se percibe en el aire la llegada de un mayor número de turistas que podrían visitar nuestra ciudad. Ante la situación epidemiológica mundial, por segunda vez en la historia el mayor atractivo turístico de Gualeguaychú, el Carnaval del País, no podrá presentar el espectáculo que tanto nos llena de alegría. Por los tanto, el próximo fin de semana largo será crucial como prueba latente para exhibir otros atractivos que la ciudad posee”, explicó un comunicado de la AHGG.Ante la posible cantidad de personas que se augura para este fin de semana,, argumentando que el tiempo de estadía para cada grupo de comensal es de una hora y media (incluyendo tiempo de cocción de la comida y tiempo que lleva comer), el cual genera colas de espera y muchas veces no se llega a atender a todas las personas, provocando malestar en lo clientes no atendidos como así en aquellos clientes que están finalizando su cena y el horario de cierre se presenta para presionar y apurar cortando abruptamente el disfrute de los comensales.“No podemos echar a las personas que están comiendo”, explicó uno de los gastronómicos, mientras que otro argumentó que “hay turistas que llegan a la noche y quieren ir a comer, pero se encuentran con los lugares llenos y tienen que esperar o están próximo al horario de cierre y no se los puede atender. Esa gente se molesta con la ciudad porque están cansados del viaje y ni siquiera pueden comer algo”.“Se ha logrado en los últimos años que los turistas familiares regresen a disfrutar de nuestra ciudad..”, concluyó Marcelo Giachello, presidente de la AHGG.Cabe mencionar que los prestadores se comprometieron a continuar cumpliendo rigurosamente con los protocolos como vienen realizando, con más razón si el horario de cierre puede extenderse.Por otro lado, también se planteó la ubicación elegida para realizar los operativos de control, por ejemplo, en Plaza Colón, el cual se ejecuta en Costanera en pleno centro de paseo, “opacando la postal de uno de los lugares más paradigmáticos de la ciudad, perjudicando el tránsito y provocando mucho malestar”. Por ello mismo se solicitó que éstos se realicen a una o dos cuadras de distancia.Para finalizar, se propuso realizar una nueva reunión antes del fin de semana largo para pulir los detalles y tener respuestas sobre lo solicitado.Estuvieron presentes en la reunión Marcelo Giachello, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú; José Luis Alfaro, presidente de Consejo Mixto de Gualeguaychú; Delfina Herlax, secretaria de Gobierno; Agustín Sosa, subsecretario de Gobierno; y prestadores gastronómicos de costanera: Con el Cuchillo entre los Dientes, Topolino, Vamos Argentina, Crescencio, El Muelle, Terraza, Nicéforo.