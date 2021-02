Compusieron una chamarrita para honrar a popular y tradicional bar de Crespo

El popular y tradicional bar crespense “La Guampa” ya tiene su propia chamarrita. Ariel Brambilla y Hernán Kranewitter, son dos músicos locales que compusieron una chamarra dedicada al popular bar de “Manga” Kappes. Está ubicado en el populoso Bº Azul y con el paso de los años se convirtió en lugar de encuentros de cientos de crespenses. Escucha aquí el tema.Si algo le faltaba al tradicional “lugar de encuentros” es un tema que hable de sus historias y el significado que tiene para los “parroquianos” que lo frecuentan. Hace más de una década, 2 músicos locales escribieron una chamarra dedicada al “templo de la amistad”.En dialogo con FM Estación Plus Crespo, el músico Ariel Brambilla reseñó “un día salimos del lugar y dijimos: este hombre se merece que algún día le escribamos algo y así fue. Lo escribimos y quedó guardado durante unos 10 años en una tarjeta de memoria y hace un tiempo lo encontré y se lo mandé a Hernán y lo empezamos a cantar”.Reveló que “Ahí surgió la idea de grabarlo, entonces le hicimos unos arreglos y hablamos con otros músicos: Laureano Abrego, con Hernán Brambilla, Waldemar Kloster y decidimos ir a Ramírez al estudio de Javito Schmidt y cuando él lo escuchó, inmediatamente se sumó al proyecto con su acordeón.“Es un tema que le dedicamos al querido y popular Bar La Guampa de Oscar “Manga” Kappes, que es un tradicional bar del Bº Azul, pero que es un icono de nuestra ciudad”, indicó Brambilla.“No hicimos más que poner en letra tantas cosas que escuchamos quienes frecuentamos el bar, cada persona que pasa por ahí tiene la mejor referencia de Manga, entonces ¿cómo los músicos de Crespo no le vamos a dedicar un tema a semejante personaje de la ciudad?”.Recordó “Una vez me dijo Mario Bofill: tienen que escribirle a sus cosas, a su pueblo, a sus historias; y cuánta razón tiene. Si bien es muy lindo cantar temas que son hermosas descripciones de otros lugares, debemos también escribir y cantar a nuestras cosas y personajes”.“Un boliche de mi pueblo”Autores: Ariel Brambilla y Hernán KranevitterMúsicos: Ariel Brambilla, Hernán Kranevitter, Laureano Abrego, Hernán Brambilla, Waldemar Kloster y Javier Schmidt.