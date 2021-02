Jóvenes ebrios abrieron ataúd para despedir al familiar muerto por coronavirus

Las dos personas borrachas entraron al cementerio municipal de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia y abrieron el ataúd donde se encontraban los restos de un familiar que murió por Covid-19. Según los jóvenes de 20 y 22 años solo querían "darle el último adiós".Personas que se encontraban en el lugar visitando las tumbas de sus familiares, vieron esta escena y alertaron a la Policía.El féretro que estaba en un nicho fue violentado por estos dos hombres y violaron todas las normas sanitarias y los protocolos vigentes por el coronavirus, publicóAl llegar la Policía, estas dos personas ya no estaban y habían dejado el cajón abierto, pero fueron detenidos a las pocas cuadras del cementerio.Los oficiales confirmaron que los jóvenes habían bebido alcohol más de la cuenta. "Lo único que pudimos entenderles es que querían "darle el último adiós" a un familiar fallecido por coronavirus ya que no pudieron hacerlo antes por las condiciones que están vigentes ahora y que no permiten realizar velatorios con la presencia de muchas personas", dijo un agente.