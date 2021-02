Cierra “temporalmente” la residencia estudiantil que Concordia tiene en Paraná

La residencia estudiantes “Eva Perón”, ubicada en Paraná, cierra sus puertas. Así lo están comunicando desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, que conduce el exconcejal Amadeo Cresto, a las familias de los estudiantes que iban a albergarse allí este 2021.



En noviembre último, los nuevos residentes habían recibido la confirmación oficial de la Municipalidad de Concordia. Ahora, a comienzos de febrero, llegó la novedad de que no podrán hospedarse allí ya que el lugar cierra.



En tanto, desde la comuna afirman que es "temporal" el cierre de la residencia estudiantil y prometen apoyo a los estudiantes. Razones del cierre ¿Por qué cierran? “Es por los costos”, le dijeron a los que estaban elegidos para ocupar la Residencia durante este año. Desde Desarrollo Social se limitaron a confirmar, ante la consulta de El Entre Ríos, el cierre.



La Municipalidad tiene dos juicios iniciados por la casa donde funciona la Residencia, dijo otra alta fuente consultada al respecto. Es más, ofreció detalles: uno de las demandas se habría iniciado por incumplimiento de contrato, respecto a que se alojaban más estudiantes de lo que había sido acordado. En segundo lugar, la demanda a la comuna de Concordia sería por el atraso en el pago del alquiler. Funciona desde 2004 La residencia estudiantil es un espacio especialmente acondicionado para recibir a los jóvenes de Concordia que eligieron la capital provincial como destino para continuar sus estudios de nivel superior en carreras cuya oferta no existe en la región de Salto Grande. De esa forma, el municipio los acompaña dándoles un lugar donde residir. Así ha sido desde su inauguración en 2004 en una casona con amplio patio ubicada en Tucumán al 300, de Paraná.



La apertura de la residencia fue impulsada por el entonces diputado provincial Enrique Tomás Cresto, iniciativa que finalmente encontró eco en el Concejo Deliberante de Concordia tras un proyecto que presentó el por aquellos años concejal Martín Santana.



El artículo primero del Anexo de la Ordenanza sancionada el 22 de octubre de 2018 (en lugar de la derogada ordenanza Nº 32667 y modificando la Nº 33562) dice al respecto: “La presente normativa tiene como objeto reglamentar la residencia estudiantil concordiense en la ciudad de Paraná para jóvenes de nuestra localidad que cursen estudios terciarios y/o universitarios en institutos de enseñanza superior y/o facultades oficiales cuyas carreras no pueden ser cursadas en nuestra ciudad, regulando los requisitos y condiciones de admisibilidad y permanencia como así mismo establecer la creación de la autoridad de aplicación y fiscalización de la presente”. Pedido de explicación El bloque de “Juntos por el Cambio”, consultado al respecto, expuso una solicitud que a continuación se comparte: “Exigimos que se conforme la Comisión prevista en el artículo 3 de la Ordenanza 36.635, que debe tener representación de los concejales de la minoría, y asimismo queremos saber qué hizo la Municipalidad con los fondos del artículo 7, que precisamente deberían haber sido utilizados para evitar el cierre de la Residencia Estudiantil”. Afirman que el cierre es "temporal" La primera confirmación oficial es que el cierre existe y la segunda es que “es temporal”. “Se decidió cerrar temporalmente la residencia y abocarse a trabajar junto a los estudiantes que ya participaban de este programa y sus familias para generar alternativas de apoyo y acompañamiento en este período de cierre temporal de la Residencia”, indicaron al respecto.



A continuación, la explicación oficial sobre el cierre:



En el 2020, debido a la pandemia mundial de COVID-19, la residencia desempeñó funciones limitadas y acordes a las restricciones preventivas y protocolos vigentes.



En el 2021, en un escenario similar en lo que refiere a la necesidad de priorizar la salud y el cumplimiento de las normas, las diferentes áreas municipales vinculadas con este programa de apoyo al estudiantado definieron rediagramar las funciones y modalidad de trabajo de la Residencia Estudiantil.



Se está trabajando con este propósito, teniendo en consideración diferentes factores (la continuidad de la pandemia, el cuidado de la salud, la diversificación de ofertas en cuanto a estudios a distancia y actividades virtuales, la necesaria reorientación de recursos económicos para optimizar su rendimiento y los acuerdos de cooperación mutua que se están gestando con diferentes centros educativos, entre otros aspectos).



En este marco, se decidió cerrar temporalmente la residencia y abocarse a trabajar junto a los estudiantes que ya participaban de este programa y sus familias para generar alternativas de apoyo y acompañamiento en este período de cierre temporal de la Residencia.



El objetivo de esta determinación es fortalecer el apoyo a los estudiantes, aprovechar las herramientas que ofrece la tecnología, reconvertir la modalidad de funcionamiento de la Residencia y ampliar a más beneficiarios los alcances del programa.



Si bien es comprensible que esta decisión genere cierto grado de preocupación o incertidumbre, la Municipalidad de Concordia, a través de los funcionarios y equipos de trabajo vinculados a este proyecto, garantiza la continuidad de esta iniciativa, la contención de los estudiantes y la implementación de mejoras a largo plazo que serán beneficiosas para todos.



(El Entre Ríos)