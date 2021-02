Los camalotes en el río significan que “el Paraná recupera su dinámica”

Economía La creciente del río Paraná favorece la operatividad del Puerto de Diamante

El río Paraná continúa creciendo y según los datos aportados por Prefectura Naval Argentina a Elonce, este martes tiene una altura de 3.04 metros y todavía no alcanza los niveles de alerta. La creciente trajo camalotes, que desde hace un tiempo no se observaban.“El repunte del río es una buena noticia, veníamos de un año donde la altura no superaba el metro y medio y hoy estamos en una altura de 3 metros y se observan una gran cantidad de camalotes que se desarrollan y al incrementarse las agua, el río los desprende de las márgenes y los traslada”, indicó el biólogo, Martín Bettller aAdemás, contó que otra de las funciones de los camalotes son las “hidrodinámicas y de sedimentación. Cuando los camalotes se adosan en las bocas de riachos, frenan la velocidad de la corriente y permiten la sedimentación de material fino y con eso muchos nutrientes”.Otro de los aspectos que se destacan es la apariencia que le otorgan al río “es algo que forma parte del acervo cultural de la región, muchos artistas le han dedicado frases”, sumó.Cabe destacar, que “muchos de los camalotes no llegan al destino final que es el río de La Plata, sino que se van a quedar en alguna laguna y pueden ser o no arrastrados a través del cauce principal”.“L. Además, los camalotales son un indicio que el río está recuperando su dinámica ecológica general”, detalló el biólogo.Cabe destacar que el río Paraná es dinámico y con la bajante se observaron diversos bancos de arena en distintos tramos de su recorrido. Uno de estos bancos de arena que llamó la atención fue el que apareció en la zona de Bajada Grande, sobre este tema, el biólogo dijo que “existe a la posibilidad que diversos organismos logren fijar el banco, haya sedimentación y aflore una vegetación, que luego podría transformarse en una isla”.“El claro ejemplo de este fenómeno es la Isla Bonita, que comenzó como un banco de arena y se fue poblando de vegetacion, pero es imposible de prever debido a la corriente del río”, culminó.