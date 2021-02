Amor y vocación: Una bombera amamantó a su bebé en pleno incendio

Durante el terrible incendio en el Autódromo de Santiago del Estero, se viralizó una tierna imagen de María Lizárraga, bombera santiagueña, amamantando a su bebé Benjamín de casi dos meses, en el momento en que se desarrollaba la catástrofe.En diálogo con Cadena 3, Lizárraga aseguró que "no pensaba que podría tener tanta trascendencia" la foto y explicó que la decisión de ir al incendio se dio por una necesidad personal."Nunca imaginábamos que fuera de tanta magnitud, yo fui al cuartel para ver en qué podía ayudar. Teniendo un bebé tan chiquito, no pensaba ir al incendio", relató.Sin embargo, por la gravedad del siniestro, su jefe la pasó a buscar y una compañera se ofreció a cuidar a su hijo."Cuando llegue al incendio me di cuenta que no iba a tardar ni un minuto, ni quince ni vente sino muchas horas", señaló.Y agregó: "Empezamos a trabajar a las 10 de la noche y era la 1 y media de la mañana y me empezó a mandar mensajes mi compañera que ya se había despertado y quería comer".De esta manera, coordinaron para ver si se animaba a llevarlo al lugar y decidieron encontrarse en un sitio alejado del fuego, donde estaba el personal médico por si algún bombero necesitaba asistencia."Me avisó que estaba ahí, pedí permiso y le di el pecho en veinte minutos. Después se lo llevaron al cuartel y yo seguí trabajando un tirón más hasta las 4 de la mañana", sumó.En la foto que se viralizó en las últimas horas se puede ver a María Lizárraga, bombera y madre de Benjamín, amamantándolo mientras en ese momento las llamas del incendio crecían de una manera descomunal."Me entere de la trascendencia al otro día cuando nos sentamos a tomar algo en el cuartel con algunos compañeros que habían vuelto y ahí empezamos a ver las redes y aparecía mi foto", aseveró.En ese sentido, señaló que las mujeres bomberas muchas veces tienen que ir a los siniestros y es mejor llevar a su hijo al cuartel "porque queda al resguardo" de sus compañeros."Esta es la realidad que tenemos las mujeres: a veces vamos con nuestros niños al cuartel, los dejamos con compañeros, trabajamos y después volvemos a nuestros hogares y cumplimos el rol de madre”, aclaró.María es esposa de Alfredo García, jefe del Cuerpo activo y Coordinador general de Protección Civil Municipal y además de Benjamín, tienen una hija de 6 años que es cadete del cuartel.