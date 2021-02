"Es importante incorporar desde muy chicos el entrenamiento psicológico"

Tras la conmoción en el fútbol argentino, luego de que encontraran sin vida a Santiago Morro García, figura de Godoy Cruz, quien tomó una autodeterminación, Elonce TV consultó con un psicólogo deportivo para conocer cómo se trabajan problemáticas psicológicas como la depresión y la ansiedad, dentro del deporte.



El psicólogo deportivo Adriel Levy , luego de aclarar que no se centra en casos particulares, habló de que es importante la "psicoeducación", que sirve para poner claridad sobre "los procesos que llevan a tomar decisiones de distintas índoles. Una cosa es la ansiedad, el estrés, y otra cosa es la depresión".



Clarificó, en diálogo con El Despertador, que "la depresión es un cuadro clínico, que requiere otro tipo de abordaje con una solución más profunda y de fondo; en tanto la ansiedad y el estrés son efectos de cuestiones que nos viene ocurriendo y no tenemos recursos de cómo afrontarlos".



"Quedar marginados de un equipo, no poder ver a la familia, tener cruces con los dirigentes, ver que tu horizonte está por otro lado y no está en el lugar que querés, eso le pasa a infinidad de jugadores. Para llegar a tomar una autodeterminación, ahí es donde entra a jugar la depresión", definió.



De la misma manera, aseveró: "El tema de la ansiedad es muy común entre los deportistas: la ansiedad ante un partido, por una lesión, seguir o no en un plantel, de que te pongan o no en un partido, de tener un rendimiento acorde a la situación o estar en un bajo rendimiento". "Uno entró a la pandemia con lo que tenía puesto" Al ser consultado estimó que aún "la psicología o reconocer una debilidad en el aspecto psicológico sigue siendo un tabú, aunque cada vez menos".



En el mundo del deporte, "cuando uno está mal físicamente va a un preparador físico, cuando está mal técnicamente le pide entrenamiento extra al ayudante. En el tema psicológico uno trata de resolver solo, y cuando ya no puede, tal vez pide ayuda. Por eso es muy importante trabajar desde muy chicos el incorporar el entrenamiento psicológico para que cuando uno vea que tiene una falencia en esa área, sepa automáticamente dónde recurrir", puso relevancia.



Opinó que "la pandemia, más la cuarentena, más las decisiones políticas que se han tomado, han complicado mucho" las situaciones psicológicas. Y agregó: "La psicología nunca fue un servicio esencial, no se ha hablado de la salud mental; la ansiedad y la angustia no fueron tomadas en serio (en esta época de pandemia".



"Uno entró a la pandemia con lo que tenía puesto: los deportistas que ya venían con recursos para enfrentar las situaciones. Que no quiere decir que la pasen bien o vean el lado positivo, sino de enfrentar positivamente, ver que hay afuera y ver que tengo adentro para enfrentar esa situación. Los que tenían recursos lo hicieron bien, los que no los tenían, muchos los tuvieron que desarrollar y los que no, tuvieron que consultar y la sufrieron bastante. Fue muy dispar, pero no por deportes. Sí por edades: a mayor experiencia o haber pasado por situaciones difíciles, te da un bagaje de respuestas, superior. He trabajado mucho con los padres de niños y adolescentes, para ver cómo iban manejando esta situación de pandemia, había de todo", afirmó.



Consultado respecto a cómo se trabaja este tipo de situaciones, dijo, "si son menores de edad yo trabajo con los padres y los chicos y chicas, poniendo el eje en ellos pero muchas veces son los padres los que toman decisiones coercitivas o de liberación y demás. Cuando son adultos se trabaja con la persona por cuestiones personales internas, pero también para que puedan actuar sobre su entorno". Elonce.com.