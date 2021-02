El Obispado cuestionó al cura que casó a un hombre y a una mujer trans

Gracias querido Padre Fabián por estos años de tanto trabajo Pastoral en la comunidad de Ushuaia, por tu dedicación hacia las y los jóvenes, por hacernos comprender que todas y todos somos la comunidad. — Gustavo Melella (@gustavomelella) February 8, 2021

El Obispado de Santa Cruz y Tierra del Fuego cuestionó al párroco que el último sábado celebró en una iglesia de la ciudad de Ushuaia la boda entre un hombre y una mujer trans, y advirtió que "en este caso no se trata del sacramento de matrimonio tal como lo cree y sostiene la Iglesia".Tras la ceremonia religiosa, el obispo Jorge García Cuerva suscribió un comunicado en el que negó haber prestado consentimiento a la ceremonia.El obispo agregó también que "como pastor propio de esta Iglesia diocesana quiero hacer llegar a todo el pueblo de Dios que peregrina en Santa Cruz y Tierra del Fuego mi cercanía, pidiendo que todos recemos para que siempre mantengamos la caridad cristiana hacia nuestro prójimo, acompañando sus dolores y sufrimientos, sus gozos y esperanzas, y a la vez conservando el depósito de la enseñanza de Jesús, el Señor".Si bien el sacerdote Fabián Colman ya no se encuentra a cargo de la parroquia en Ushuaia, fuentes gubernamentales y eclesiásticas indicaron a Télam que su traslado estaba dispuesto "desde antes" de la ceremonia religiosa en que el cura bendijo la unión de Pablo López Silva, de 54 años, y Victoria Castro, una mujer trans de 46, con todos los ritos del matrimonio católico."Los salesianos cambian regularmente de destino. Ese proceso se llama obediencia y Colman había sido notificado del cambio en diciembre. No está vinculado con la ceremonia del sábado", confió una de las fuentes consultadas por esta agencia.Otra evidencia de ello es que la Iglesia de la Merced posteó en su cuenta oficial de Facebook la bienvenida al nuevo párroco, de nombre Daniel, el pasado 3 de febrero, es decir, tres días antes de la boda trans.Colman fue trasladado desde su cargo en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en el centro de la capital fueguina y perteneciente a la congregación salesiana, a la parroquia María Auxiliadora de la localidad de Chos Malal, en el norte de la provincia de Neuquén.La boda se llevó a cabo el sábado 6 a partir de las 18:40 horas, cuando Castro, vestida de negro, ingresó a la iglesia con la marcha nupcial.“Cuando elegí el color del vestido, pensé justamente en todas las personas que fuimos excomulgadas y alejadas de la fe y en aquellas que murieron sin irse de esta Tierra con una bendición. Es fatal. Lo hice por esas compañeras que matan y por todo lo que vivimos, el travesticidio social es el más fuerte porque lo vivís en vida. Porque una vez que te mataron, te mataron. Esto que se vive es peor”, advirtió en declaraciones para Radio 10.El cura realizó la promesa de fidelidad de los cónyuges, rezó el Padre Nuestro y el Ave María e hizo comulgar a los novios y varios de los 60 feligreses presentes.También dijo en su homilía que "la iglesia es de todos, y cuando digo todos, son todos", afirmó.En tanto, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue uno de los que expresó su respaldo público a Colman."Resaltamos la actitud grandiosa del padre Fabian como pastor, que incluye y construye una verdadera comunidad para todas y todos. Y el respeto demostrado a la identidad civil. Gracias por respetar la identidad civil de cada fueguino y fueguina", aseguró Melella a Télam.