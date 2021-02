Los síntomas de la fibromialgia, “una enfermedad crónica que no tiene cura”

La fibromialgia “es una enfermedad muy frecuente, que causa muchísimos trastornos y afecta en un 98% a las mujeres especialmente”, explicó a Elonce TV el neurólogo Dr. Santiago Sanfilippo. “Recién a partir de 1990, es reconocida por la Organización Mundial de la Salud y luego es el incluida entre las distrofias musculares congénitas como una enfermedad. Aunque al día de hoy, hay muchísimos médicos que se niegan a reconocerla como tal”, indicó.



“Es una enfermedad crónica que se caracteriza por fuertes dolores erráticos, difusos, articulares, musculares, que cambian de posición en las articulaciones de la cintura, rodillas, codos, hombros. Y todos los estudios tienen que ser normales para descartar que no sea una cuestión inmunológica o reumática y luego, de acuerdo a los síntomas, hacer el diagnostico”, detalló el especialista.



Y continuó: “Los dolores son el síntoma fundamental, y segundo, un cansancio extremo ante mínimos esfuerzos. Luego, trastornos neuro-psicológicos como trastornos en el ánimo, angustia, depresión, ansiedad, o trastornos del sueño. Además de síntomas gastrointestinales como colon irritable o problemas urinarios”.



“Provoca una gran discapacidad porque hace que los pacientes no puedan realizar sus actividades de la vida diaria, su actividad laboral de forma continua, y esto no es reconocido por muchos médicos, lo que trae muchísimos conflictos laborales porque la discapacidad no es reconocida”, alertó al respecto.



Al aclarar que la fibromialgia no se puede prevenir, el Dr. Sanfilippo recomendó “un tratamiento farmacológico con antidepresivos que también actúen sobre el dolor o medicamentos para el cansancio”. O, según lo que explicó, en el Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica (CENER) de General Galarza, “se desarrolló un medicamento natural que no agrega ninguna droga. Es un suplemento dietario que se utilizan para paliar los síntomas”.



“Al ser una enfermedad crónica, no tiene cura, pero tiene un tratamiento que es multidisciplinario”, aclaró al apuntar a tratamientos fisioterápicos y psicológicos, tanto para el paciente como para su familia. (Elonce)