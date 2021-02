Invasión de mosquitos: molestó a los entrerrianos la presencia de los insectos

Trucos para ahuyentar mosquitos

Tras las lluvias de las últimas semanas, la presencia de mosquitos en toda la ciudad de Paraná es elocuente. En diversas localidades de la provincia se registró una gran cantidad de insectos.Especialmente durante la tarde de sábado, el domingo y la mañana de lunes la proliferación de mosquitos está latente en la capital entrerriana y alrededores, lo que obligó a las personas a utilizar repelente para ahuyentarlos.Barrios, zonas céntricas, parques, jardines y plazas. Ninguna está hoy por hoy exenta de mosquitos a la vista y obliga a los vecinos a extremar el uso de repelente. Llama la atención, incluso, que en zonas de edificios los insectos lleguen a los pisos más elevados, lo cual evidencia su presencia masiva.En tanto, un trabajador de la Municipalidad de Paraná, Armando, contó aque “es impresionante el mosquital que hay. Desde las cinco de la mañana que estamos trabajando y se siente muchísimo”.“Era como un enjambre, cada vez había más. El año pasado había mosquitos, pero no tanto, tenemos el repelente en el bolsillo”, contó.Y resaltó: “Una de las causantes es la humedad. Los mosquitos son de gran tamaño y es peligroso”.Es importante que los vecinos tengan la cuenta el uso de repelente para evitar la picadura de mosquitos.- Colocar las clásicas telas mosquiteras en las ventanas o zonas que se quieran libres de mosquitos. No se trata del mosquitero comercial, que viene con su marco, que sin duda es útil pero es bastante cara su instalación. Se trata de telas más accesibles. Que pueden colocarse del mismo modo que el marco de mosquitero, pero también se pueden utilizar para tapar cochecitos de bebés, ubicar con ingenio sobre la cama y otros espacios que se quiera tener libre de mosquitos.- Colgar bolsas y otros recipientes llenos de agua en las puertas y ventanas. Eso hace que las moscas y mosquitos se vean reflejados de manera deformada y crean ver a un posible depredador. Este truco también sirve para espacios abiertos.- El olor del vinagre molesta a los mosquitos. Se recomienda colocar recipientes con agua y vinagre en las ventanas para ahuyentar insectos.Trampas caseras para mosquitos. Para fabricarlas basta con cortar una botella de plástico por la mitad e invertir la mitad superior antes de volver a juntarla con la inferior, donde previamente habremos introducido una mezcla de agua, azúcar y levadura. Los mosquitos van a entrar en la trampa atraídos por el dulzor y no van a poder salir de ella, así que se ahogarán.